专家指赵立坚插画推文转发者超过半数是假帐号

以色列一家网络安全公司和澳大利亚专家说，一名中国官员在推特上发布的一名澳大利亚士兵的照片引发了澳大利亚政府的强烈反应，这条推特在社交媒体上被不同寻常的账号放大，其中一半可能是假的。

根据路透社报道，中国外交部发言人赵立坚周一在推特上发布了一张经过数码处理的照片，照片中一名澳大利亚士兵拿着血淋淋的刀，刺向一名阿富汗儿童的喉咙。

推特拒绝了澳大利亚删除这条推文的要求。

上周五，中国驻堪培拉大使馆对美国广播公司(ABC)电视表示，澳大利亚总理莫里森要求道歉，这让人们更加关注澳大利亚驻阿富汗士兵的战争罪行调查。

以色列网络安全公司Cyabra表示，赵立坚的推文很可能是经过精心策划的宣传活动。

Cyabra表示，他们发现有五成以上的账号是假的，这是一场精心策划的虚假信息宣传活动的证据。该公司没有透露任何关于谁是幕后推手的细节。

Cyabra称，他们分析了1344份个人资料，发现很多人都是在11月创建并使用过一次，然后转发了赵立坚的推文。

中国称Cyabra的声明“毫无根据”，中国外交部昨天晚些时候在回应媒体质询时表示，“这是传播虚假信息的典型例子。推特在管理推文方面有自己的规则。”

昆士兰科技大学的格雷厄姆（Tim Graham）在分析了赵立坚的1万条回复后说，来自中国的账户最活跃，8%的回复来自当天或24小时前创建的账户。许多文件包含重复的文本。

“他们不是在发关于阿富汗儿童的推文，就是在发关于香港的。”格雷厄姆说，“如果他们的数量足够多，那么这些不规范行为表明他们是为特定的活动而设立。”

格雷厄姆表示，自6月以来，针对澳大利亚的3.7万个中国账户的数据集已经确认了其中一些账户的身份。

澳大利亚战略政策研究所的研究员博格尔（Ariel Bogle）表示，她也注意到一些推特账户转发或点赞赵立坚的推文时出现了“不寻常行为”。

博格尔说，在11月30日和12月1日，创建账户的人数激增。不过，她补充说，现在确定这是有协调的不真实行为还是个人爱国行为还为时过早。

