蔡英文：台湾转型正义有明确进展

世界人权日前夕，台湾国家人权博物馆于白色恐怖景美纪念园区举办“2020年世界人权日”典礼。台湾总统蔡英文致词时表示，四年前她就任总统后，曾在相同地点宣誓推动转型正义，四年过去了，有些政治受难者前辈虽已离开，但转型正义和人权工作仍有明确进展，有转型正义机制、人权教育机构、国家人权委员会，唯有面对历史伤痛，不再重蹈覆辙，一定可以走向共同未来。

根据联合新闻网报道，蔡英文致词时，特地向政治受难前辈、家属致意，谢谢他们愿意担任志工分享生命故事，由他们你的付出，才让年轻世代更能贴近历史，体验自由民主的珍贵。

蔡英文表示，和四年前相比，台湾建立了转型正义的法律和组织，促转会不但平反了受难者罪名，公布了一份份的调查报告，也积极将转型正义理念传达给社会大众，同时随著政治档案条例的实施，威权时代尘封的政治档案，已有了明确法源，正在一一清查和征集，即使是国安情治机关也必须依法配合；此外，也建立了国家级的人权博物馆，推广、扎根人权教育，并建立了独立的国家人权委员会，包括调查人权侵害事件、检讨人权政策、推动国内外人权合作。

她也特别谢谢台湾监察院院长陈菊跟许多同仁，相信在陈菊的领导下，国家人权委员会将负责跟很多机关一起努力，让人权更巩固、永续。

陈菊致词时，数度向昔日政治受难者和家属表示，“没人可以做到100分”，她同时具有两种身分，除了国家人权委员会，也曾为政治犯，因此对大家的痛苦能感同身受，假设有家属对政府现阶段所为感到不满意，她都愿意努力倾听、改善，愿意不断沟通、相互理解。

陈菊说，感谢政治受难者前辈没有在威权下屈服，让今日台湾还有一股民主自由气息和力量，也感谢家属受苦，造就今天美丽、自由、重视人权的台湾。

