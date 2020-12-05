中国外交部副部长：“战狼外交”是“中国威胁论”翻版

中国外交部副部长乐玉成表示，给中国贴“战狼外交”这个标签，至少是对中国外交的误解，并形容这实际上是“中国威胁论”的又一翻版。

根据中国外交部网站消息，乐玉成今天在第三届中国智库国际影响力论坛发表主旨演讲时指出，中国从来就是礼仪之邦，以和为贵，从没有主动挑衅别人，也没有跑到别人家门口更没有到别人家里去挑事。

乐玉成说，现在恰恰是别人到我们家门口耀武扬威，对我们的家务事横加干涉，还喋喋不休地对我们进行辱骂抹黑，我们无路可退，不得不奋起自卫，坚定捍卫国家利益和尊严。

乐玉成还说，显而易见，“战狼外交”实际上是“中国威胁论”的又一翻版，又一个“话语陷阱”，目的就是要让我们打不还手，骂不还口，放弃抗争。乐玉成说，“我怀疑这些人还没有从100年前的旧梦里醒来。”

乐玉成进一步指出，今年以来，国际上的反华敌对势力大肆攻击打压中国，极力向中国“甩锅”推责，粗暴干涉中国内政，对无辜中国企业大打出手，蓄意攻击中国共产党和中国政治制度，胁迫他国“围堵”、“对抗”中国，可谓无所不用其极。对于这种不择手段的打压遏制，我们不可能忍气吞声，委曲求全，自然要开展针锋相对的斗争。

提到沟通问题，乐玉成说，在日益全球化和信息化的今天，人与人、国与国之间相互沟通比以往任何时候都重要而突出。而沟通的前提是，你必须善于表述自己，才能让别人更多更好地了解你。

他说，近代史上，由于我们不能很好地表述自己，别人就把我们表述成“黄祸”、“东亚病夫”。直到今天，他们还在利用历史上形成的话语权优势将中国污名化、妖魔化。这说明我们在表述自己方面，虽取得长足发展，但还远远不够。

乐玉成还引述中国国家主席习近平的话说，落后就要挨打，贫穷就要挨饿，失语就要挨骂。现在我们把前两个问题解决了，必须下决心解决“挨骂”的问题。他鼓励专家学者走出书斋，走向媒体，把中国文化、中国故事、中国精神、中国贡献讲出去。

