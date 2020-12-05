中国官媒评“30天离婚冷静期”：不必上纲上线到离婚自由层面

中国实施“30天离婚冷静期”引起各方讨论，中国官媒《人民日报》旗下微信公众号“侠客岛”发文指出，30天离婚冷静期，只是在程序上让协议离婚的时间长了一些，离婚的门槛并没有提升，不必动辄上纲上线到离婚自由的层面。

文章解释说，中国民政部门实施《民法典》离婚冷静期制度。自明年1月1日起，民政部门将在离婚程序中增加30天冷静期。

文章解释说，具体来说，就是自婚姻登记机关收到离婚登记申请并向当事人发放《离婚登记申请受理回执单》之日起30日内，任何一方不愿意离婚的，可以持本人有效身份证件和《离婚登记申请受理回执单》，向受理离婚登记申请的婚姻登记机关撤回离婚登记申请。

这引发了大范围的讨论，有人质疑为什么离婚要设置冷静期，结婚不设置冷静期。

文章指出，有关离婚冷静期的争议贯穿了《民法典》“婚姻家庭编”的立法全过程。有人说它是“婚姻的守护者”，有人说它是“自由的绊脚石”，还有人说它“非常不利于对家暴受害人的保护”，那么，从明年1月1日实行离婚冷静期后，离婚就更难了么？离婚自由就得不到保障了吗？

文章说并非如此，一方面，离婚冷静期仅适用于协议离婚的情形，并不适用于诉讼离婚。通俗地讲，就是夫妻双方自愿离婚，对子女的抚养、财产以及债务处理等事项协商一致，并达成书面离婚协议，到民政部门申请离婚的那种才适用这一规定，并非所有婚姻关系的解除都需经过30天的冷静期。

如果在诉讼离婚中，是因为出轨、家暴、赌博、吸毒等违法行为导致婚姻破裂，法院调解无效的，法院应当准予离婚。

另一方面，对于设置离婚冷静期的立法目的，全国人大常委会关于《中华人民共和国民法典（草案）》的说明也早有解释，增加离婚冷静期制度是因为“实践中，轻率离婚的现象增多，不利于婚姻家庭的稳定”。

文章指出，尽管法律保障离婚自由，但婚姻绝不是“一拍两散”两个人之间的事情，会牵扯到婚后家庭的方方面面。增加一个冷静期，可以给轻率话离的夫妻一个挽回婚姻或者反悔的机会。

文章总结说，《民法典》规定的30天离婚冷静期，只是在程序上让协议离婚的时间长了一些，离婚的门槛并没有提升。30天之后双方仍然想离的，民政部门发证就是了，没有哪个部门会拦着你。

文章还提到，此前在中国多地的司法实践中已有关于离婚冷静期的设置，且实践中并未妨碍离婚自由。从数据来看，自2003年起，国内离婚率已连续16年上涨，2019年达3.4‰，离婚登记415.4万对。

此外，离婚呈现出新的趋势：去年11月，中国最高人民法院院长周强在清华大学作专题讲座时指出，中国近年来离婚案件中将近74%的原告为女性，婚姻的“七年之痒”已经变成“三年之痒”——婚后两年至七年为婚姻破裂的高发期。

文章最后说，婚姻是人生大事，离婚更关系到家庭幸福、社会稳定以及有时候不得不面对的子女问题。设置冷静期，可以减少“冲动型离婚”，给婚姻双方一个缓和、缓冲的余地。有关离婚冷静期的讨论，不必动辄上纲上线到离婚自由的层面。

