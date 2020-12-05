中国银保监会查处中国银行“原油宝”产品风险事件

中国银保监会近期就中国银行“原油宝”产品风险事件依法开展调查工作，对所涉违法违规行为作出行政处罚决定，包括对中国银行及其分支机构合计罚款5050万元（人民币，下同，1032万新元），并采取相应的监管措施。

根据中国银保监会网站消息，中国银保监会对“原油宝”产品风险事件高度重视，第一时间要求中国银行依法依规解决问题，与客户平等协商，及时回应关切，切实维护投资者的合法权益。同时，中国银保监会会同相关部门成立跨部门联合调查组，认真做好核查事实、处置风险、堵塞漏洞等工作，坚决查处中国银行违法违规行为，全力维护金融市场秩序。

针对中国银行“原油宝”产品风险事件相关违法违规行为，中国银保监会依法从严处罚，主要包括：一是产品管理不规范；二是风险管理不审慎；三是内控管理不健全；四是销售管理不合规。

中国银保监会因此对中国银行及其分支机构合计罚款5050万元；对中国银行全球市场部两任总经理均给予警告并处罚款50万元，对中国银行全球市场部相关副总经理及资深交易员等两人均给予警告并处罚款40万元。

除实施行政处罚外，中国银保监会还暂停了中国银行相关业务、相关分支机构准入事项，责令中国银行依法依规全面梳理相关人员责任并严肃问责，切实做到有权必有责、失职必问责、问责必到位；同时责令中国银行立即采取有效措施对有关问题进行整改，汲取教训，举一反三。中国银保监会将督促中国银行切实强化合规意识，提高风险管理能力。

中国银保监会表示，下一步将继续从严监管，督促银行保险机构加强合规建设，持续提高业务经营的专业性、审慎性，切实维护金融消费者合法权益，守住不发生系统性金融风险的底线。

