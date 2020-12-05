中国学者：美推反共新规病态荒诞

美国政府近日发布新规，限制中国共产党党员及直系亲属赴美旅行，中国外交学院国际关系研究所教授李海东就此撰文指出，当前这届美国政府在涉华政策上正陷入丧失理性的病态中，若完整落实限制措施，联邦政府资源将经历类似美墨边境建墙那样的“荒诞式大浪费”。

李海东今天（5日）在中国官媒《环球时报》撰文指出，这一新的反华举措毫无底线与道德良知，既揭示了美国当下执政团队封闭和自负的秉性，更折射出美国对外政策浓厚的种族主义和意识形态痼疾以及热衷于制造对抗而非促进和解的缺陷。

文章写道，首先，当前的美国执政团队在根本上缺乏真正了解中国共产党的坦诚态度。他们关于“中共不代表人民”和“中国颠覆国际秩序”的认识完全错误。

文章认为，当下美国执政团队试图以妖魔化中共和中国的方式，瓦解中国人民以及他国对中共和整个中国的支持与理解，鼓噪对华不利的舆论氛围，这种种族优越心理和意识形态偏见的确“很美国”，但只会带来自伤结局。

其次，当下美国执政团队没有了解中国的意愿。文章指出，”中共领导地位的长久性在中国始终具有深厚的合法性基础“，而美国一些政策精英试图将中共与人民区分对待，无非是使中国国家治理能力毁折甚至国内出现混乱，随之而来就是中国国力与影响力的衰退。”既打击中共又削弱中国，就是他们竭力诋毁中共的真实意图。“

但文章认为，他们的偏执和对中国的肤浅了解，“注定了其对华政策定位与实践的失败。“

李海东接着写道，当下美国执政团队缺乏对时代潮流的准确把握，”仍然基于19世纪上半叶看待欧洲大陆君主专制国家、20世纪看待纳粹德国和共产主义苏联那样的‘势不两立、你死我活’观念“，并据此认识当下的中国，并自以为是地认为，它在与历史上那些国家对立时最终获胜的命运，会再次体现在与中国的对立中。

文章指出，中共党员有9200万，如将亲属一并算入，将是一个至少涉及三亿人的庞大群体。假设美国现政府完整落实限制措施，美国联邦政府资源将经历类似在美墨边境建墙那样的又一荒诞式大浪费。

文章最后强调，美国当前执政团队对华政策陷入极度心理失衡状态，呈现出少有的极端主义危险倾向，“希望未来的美国政府能够理性平和看待自身、中国与世界，与中国相向而行”。