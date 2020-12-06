香港正面临第四波冠病疫情，不少香港人北上“避疫”，深圳湾口岸在过去几天更出现大排长龙的情况。

据香港《星岛日报》报道，香港入境处统计数据显示，本月1日至4日，经深圳湾口岸出境的香港居民累计人数达到1万1502人次。有“避疫”的市民说，在深圳湾口岸排队过关及等候专车离开，要花上八个多小时。

由于大批市民涌入深圳，深圳不少指定隔离酒店都爆满，市民饥寒交逼至昨天凌晨2时才成功入住罗湖区的检疫酒店，从出门至抵达检疫酒店足足逾12小时，有民众批评香港和中国大陆海关沟通不足，现场颇为混乱，不少人要通宵等候入住检疫酒店。

选择“避疫”的香港市民王小姐向该报提供的照片可见深圳湾口岸堆满返回大陆的港人，排队的人龙中不乏一家大小，也有身穿防护装备的福田公安举着“福田隔离酒店已无房”的标语。

香港新增确诊病例已连续两天破百，昨天（5日）通报101起新增病例，累计病例达到6802宗。

另一方面，中国广东省昨天新增三宗境外输入个案，其中珠海有一宗，来自香港。珠海市卫健委在微信上通报，新增病例为59岁屠姓女病患，上月20日经港珠澳大桥珠海公路口岸入境，11月20日和21日分别在入境海关和隔离场所采样检测新冠病毒核酸均为阴性，12月3日在隔离场所采样核酸检测阳性，专家之后判定为确诊病例。患者病情稳定。