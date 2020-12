一部改编自电子游戏的电影《怪物猎人》(Monster Hunter)被指出现辱华台词,并在中国各大院线下架。

综合德国之声、网易游戏频道和《明报》报道,《怪物猎人》前天(4日)在中国各大影院上映,但在短短一天后便被全线下架。各大影院也进行退票处理,严禁再次放映,新版本正在连夜制作中,有新版本再行放映。

不少网民在社交网络称,他们已收到电影票退款,但原因不明。有中国网民称,电影有一幕是一名士兵问另一名士兵:“What kind of knees are these?”(这些是什么类型的膝盖)两人相视而笑,对方回答“Chinese”(中国式)。

中国网民提到,这段对话来自对亚洲人种族歧视的童谣“Chinese, Japanese, dirty knees, and look at these”(中国人、日本人,肮脏的膝盖,看看这些),讽刺亚洲人喜欢下跪,是相当严重的辱华行径。有网民斥“广电局在干嘛?不审片的吗?”“这个玩笑不好笑”