崔天凯称中国愿有条件地考虑重开美驻成都总领馆

中国驻美国大使崔天凯说，如果美国对华展现出善意和诚意，中国愿意考虑重开美国驻成都总领事馆。

据中国驻美大使馆官网报道，崔天凯上周四（3日）在中美研究中心年会上，通过视频与美中关系全国委员会会长欧伦斯（Steve Orlins）对话时，谈到上述内容。

欧伦斯在对话中问崔天凯，中国是否准备重新开放美国驻成都总领馆，邀请被驱逐的美国记者返华，并且在中国国内解禁《纽约时报》《华尔街日报》和《华盛顿邮报》网站。欧伦斯认为，这些举动都有助于改善中国在美国的形象。

对此，崔天凯回答，并非中方首先关闭美驻华总领馆，也不是中方首先驱离美国在华记者，中国所做的一切都是回应美国的行为，“如果美国政府愿意逆转这一进程，我们愿意考虑”，并认为要使两国关系重回正轨，实现真正改善，双方都必须表现出善意和诚意。

崔天凯说：“我不认为中国应该做一些事情来取悦任何人。我们始终主张与美国保持健康良好的关系，从来不主动采取挑衅行动，但必须捍卫自己的利益，必须做出回应。以善意对善意，以诚意对诚意。”

中美两国关系在美国总统特朗普执政时期陷入低谷，中国7月要求美国关闭驻成都总领事馆，作为对美国关闭中国驻休斯敦总领事馆的反制。

美国驻成都总领馆于1985年开放，涵盖四川、重庆、云南、贵州和西藏等地。重庆公安局前局长王立军2012年曾逃入该领馆寻求庇护，引发震惊中外的薄熙来事件。

大批中国民众7月27日在美国驻成都总领馆关闭当天前去围观。（彭博社档案图）