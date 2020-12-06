苏州推进数字人民币试点 将发2000万消费红包

中国加速推进数字人民币试点。继深圳之后，第二个数字人民币试点城市苏州宣布，今年“双12苏州购物节”期间，将发放2000万数字人民币消费红包。

据澎湃新闻报道，数字人民币是由人民银行发行的数字形式的法定货币；由指定运营机构参与运营并向公众兑换，与纸币和硬币等价，具有价值特征和法偿性，支持可控匿名。

中国央行数字货币研究所今年4月开始推进深圳、苏州、雄安、成都，以及未来冬奥会场景的“四地一场景”内部封闭试点测试。两个月之前，深圳首次开展了数字人民币红包试点活动，通过发放1000万元红包，测试数字货币在不同交易场景的效率等。

苏州紧随其后。12月5日，苏州市政府副秘书长陈春明在“双12苏州购物节”新闻发布会上介绍，今年“双12”，苏州将推出2000万的数字人民币消费红包，开展公众测试。此前苏州已经在智慧停车、交通补贴发放、税费缴纳等场景进行过小范围测试。

报名预约人员须满足两个条件：近三年（按月）在苏州大市范围内有一笔（或以上）正常社保缴费记录，此外户籍或暂住地在苏州大市范围内。

澎湃新闻了解到，苏州市拟铺设可使用数字人民币红包的消费端商户近万家，涵盖商场超市、日用零售、餐饮消费、生活服务等类别。

苏州官方表示，本次开展的数字人民币消费红包活动，只是数字人民币研发过程中的一次常规性测试，并不意味着数字人民币正式落地。