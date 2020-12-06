陕西少年雨中狂奔追阻肇事车受官媒表扬

中国陕西安康一名少年在雨中狂奔追赶阻拦肇事三轮车，并帮助伤者报警送医。

据《华商报》报道，安康市第二中学高二年级学生石梦林11月23日在上学途中，看见一辆疾驰而过的三轮车将路边的李先生撞倒在地，李先生受伤严重，司机没有停下车救助，而是趁机逃逸。

看到眼前这一幕，石梦林立刻向肇事车追去，追了200余米后未能阻拦成功，他只好返回，将伤者扶至路边，再拿出手机报警，并联系伤者李先生的家人，最后协助送医。送医后，李先生经诊断为面部上下颞骨骨折、腿部受伤，经抢救已无大碍，现在医院进行治疗。

李先生昨日（5日）告诉记者：“那天雨下得大，我被一辆三轮车撞倒在地上无法动弹，司机肇事逃逸。多亏了这个好心的学生，把我扶起来并联系我家人送我到医院治疗，之后还积极配合交警调查取证。我很感谢这个学生见义勇为，也感谢他的父母和学校对他的栽培和教育。这件事让我知道了社会上敢见义勇为的人有很多，也让我感觉到社会的温暖。”

这件事被媒体关注后，石梦林受到众多媒体的采访。因为见义勇为这件事，阿里巴巴天天正能量还为石梦林颁发了荣誉证书及5000元（人民币，下同，1021.8新元）奖金。

“追车视频”经过几天时间发酵，石梦林的事迹先后还被央视新闻客户端、中央广电总台中国之声等官媒点名表扬。