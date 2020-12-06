多部新片贺岁 中国影院再迎升温

多部颇具份量的新片将在中国上映，国庆档后“平静”许久的电影院终于再迎升温。

据中新社报道，自7月复工以来，影院历经了从零启动，迎来中国国产大片《八佰》强势救市，在汇集多部重磅影片的10月国庆档加持下，一度创造了64亿（人民币，下同，13.08亿新元）的票房成绩。然而电影市场此后随即陷入低迷，11月的最终票房以18.4亿收官，可以用惨淡形容。

12月伊始，从高分惊悚片《隐形人》到动画大片《疯狂原始人2》，从偶像明星主演的《赤狐书生》到情感题材片《如果声音不记得》，随着一众颇具票房卖点的新片相继上映。

公开资料显示，整个12月将有超过30部影片扎堆上映，从本月第一个周末的票房成绩来看，此间影院呈回暖态势，新片驱动力已经开始显现。

整个11月间，双休日单日票房过半未能达到1亿，而在著名导演张艺谋新片《一秒钟》上映后的第一个周末，11月28日全国总票房达到该月峰值，也仅为1.3亿。

12月4日，随着《赤狐书生》《隐形人》《疯狂原始人2》《如果声音不记得》几部颇具卖点的影片上映，影院从周五便颇显活力，超1.4亿的票房成绩颇为喜人。

周六，尽管好莱坞大片《怪兽猎人》因技术问题临时停映造成一定影响，但这一数字依旧攀升至1.8亿。

事实上，眼下的升温或还只是开头，接下来，院线将呈现给人们更多选择：美国DC超级英雄《神奇女侠1984》，由刘德华、刘青云、倪妮主演的《拆弹专家2》，著名导演林超贤的又一部主旋律与动作片的结合之作《紧急救援》，乔杉和彭昱畅主演的喜剧片《沐浴之王》，“开心麻花”团队的又一部喜剧《温暖的抱抱》，更有由风头正劲的新一代实力演员易烊千玺搭档新任谋女郎刘浩存主演的《送你一朵小红花》。

从爱情片到动作片，从喜剧片到情感片，此外还有动画、悬疑等众多题材类型，已经拉开帷幕的2021年贺岁档无疑拥有一份精彩纷呈的“节目单”。此外，从月初到圣诞档，再到跨年档都有主打影片，此番“贺岁”整体布局较为合理。业内有观点认为，此间院线或将在岁末再迎观影热潮，而众多新片中，也极有可能再度出现票房破10亿的作品。