中国中西部18城房价过万元人民币

中国当前共有18个中西部地级以上（含地级）城市房价超过万元人民币（约2000新元）大关，其中房价位列前三的城市分别是武汉、成都和合肥。另外，中西部的强省会城市长沙房价较低，成为楼市调控的模范。

据第一财经报道，记者梳理了中国房价行情平台上中西部城市的平均单价数据发现，当前共有18个中西部地级以上（含地级）城市房价超过万元大关，其中房价位列前三的城市分别是武汉、成都和合肥。需要说明的是，这里的价格是平均单价的概念，是全市范围的价格。一般来说，主城区的一手房价格会高于这个价格。

数据显示，中西部地区中，房价位居前十的城市分别是武汉、成都、合肥、西安、昆明、郑州、大理、南昌、南宁和兰州。这其中，当前中西部经济实力最强的七个城市（武汉、成都、重庆、西安、长沙、郑州和合肥）中，有武汉、成都、合肥、西安、和郑州位居前十。这也说明，房价水平与经济发展有着十分密切的关系。

其中，武汉以每平方米19533元的平均单价位居中西部第一，并且逐渐接近两万元大关。在武汉不少中心区域，一手房已普遍是3万+的价格。作为中部地区第一大城市，武汉不仅拥有深厚的重工业基础，而且坐拥武汉大学、华中科技大学等名校，在校研究生数量仅次于京沪，位居全国第三，在科教资源的基础上，近年来高新产业、新兴产业发展势头相当不错。

数据显示，2019年武汉高新技术企业数量已经达到了4417家，位居中西部第一。当前，武汉东湖高新区集聚了烽火通信、华工科技等数十家上市公司，是中国上市公司最为密集的区域之一。

产业的发展也带动了人才和年轻人的集聚。自2017年武汉启动实施“百万大学生留汉就业创业工程”以来，共新增留汉大学生109.5万人。位于武汉东部的光谷，已经是一座不折不扣的“青年之城”。

武汉之后，成都和合肥位列二三位，两市的平均单价均超过了1.7万元。其中成都以每平方17331元位居第二。与武汉相似，成都在中西部城市中，高新产业发展也十分突出。数据显示，去年成都的高新技术产业也超过了4100家。

中南财经政法大学教授叶青分析说，武汉与成都这两个副省级城市与东部沿海大城市的差距比较小，整体发展层次比较高，就业机会多，对人才比较有吸引力，吸引了不少在北上广深工作的人回流。这两市高新技术产业在中西部比较突出，高新技术产业吸引的年轻人比较多，购买力和购房动力都比较强。

根据赛迪顾问城市经济研究中心9月发布的《2020年中国城区高质量发展白皮书》（不含直辖市），成都、武汉各有六个区入围百强，仅次于广州，这也凸显了这两市的综合实力。

中部的合肥近年来经济快速发展，整体房价水平也比较高，位居中部第三。合肥近五年来房价上涨幅度较大。记者根据中国国家统计局发布的2020年10月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计，近五年来，合肥二手房的涨幅位居第二，仅次于深圳，达到了66.5%。其中，2016年，合肥房价上涨较快，曾经与厦门、苏州、南京并列为“二线四小龙”。

安徽省社科院经济所研究员林斐分析说，房价与人口流动紧密相连，人口又与产业经济发展紧密相关。合肥原来的基数比较小，但这几年净流入很快，全市域常住人口年增长超过10万人，但城区集聚更快，年增长超过20万人。

近年来，合肥一方面是做好原有家电等产业的集聚提升，另一方面是大力发展集成电路、人工智能等新兴产业。林斐说，房价需要人口支撑，而人口需要就业、产业来支撑。这些年合肥的整体发展思路比较清晰，准确把握了产业发展规律，踩准了节点，顺应了时代发展节奏。产业的发展是联动的，产业的集聚不仅会推进制造业就业岗位的增加，也会进一步带动服务业的发展。

不过，在中西部地区，房价高的并不一定都是高新产业发展突出的大城市。比如，西南小城大理就位居中西部第七。

中原地产首席市场分析师张大伟认为，大理房价较高，主要是大理作为旅游城市，环境十分优美，气候好，吸引了不少外地人尤其是北方人置业。

另一方面，经济发展好的大城市，房价也不一定就高。比如重庆和长沙这两个万亿级的城市，房价水平就位居中西部十名开外，其中重庆位居第11，而长沙仅位居第17，位居芜湖、拉萨、呼和浩特、太原等城市之后。

目前，长沙是“收入高、房价低”的典型。近年来，长沙的装备制造业、文化产业、医药、汽车十分突出。以装备制造业为例，近年来长沙涌现出了三一重工、中联重科、山河智能等装备制造企业。数据显示，2019年长沙城镇居民人均收入达55211元，位居中西部第一，超过了济南、福州等沿海省会城市。