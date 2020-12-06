谢长廷吁台湾开放日本未受污染食品进口

台湾驻日代表谢长廷强调，反对受到辐射污染的日本食品（核食）出口至台湾市场，但台湾应该让没有受到污染的“一般食品”进口。

谢长廷今天（6日）在面簿上写道，照顾人民的健康是台湾政府的责任，“‘核食’当然不能开放”，但非核食“当然要开放”，并称台湾遵守自由贸易的国际规范对台湾发展很重要，也是政府责任。

谢长廷称，食品有没有辐射污染要依科学检验结果判定，绝不是政治立场或以多数决判定，这是世界“文明”地区的要求，但建议台湾参考欧盟美加的作法，而不是中国大陆或“反日国家”的做法。

日经中文网报道，台湾和中国大陆在2011年福岛核事故发生后，禁止进口受灾地产的日本食品。

对于有记者提出中国大陆可能比台湾更早解除日本食品进口禁令有关的问题，谢长廷回答，若大陆先解禁，中国就“似乎变成比我们更友日，更理性更遵守自由贸易规范，支持台湾的日本政界人士会很尴尬，但台湾有一部分亲中人士会很高兴。而我也会很难过，很遗憾。”

谢长廷也说，有记者提问，对于台湾不解除2011年核事故发生地点所在的日本东北部食品进口禁令，会不会影响到日本支持台湾加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）的意愿。

谢长廷认为，如果没有科学依据的正当理由继续禁止日本东北食品进口，台湾的贸易自由度会被质疑，反对台湾加入的会更有理由，支持力量会减低。他说：“日本明年是CPTPP的主席国，如没有核污染的食品继续禁止，日本支持我们，他们内部杂音会很大。”