林郑：逾1.1万家港资企业在深圳注册

香港特区行政长官林郑月娥6日介绍，港府一直非常重视与深圳前海的合作，促进港人港企在前海发展。到今年10月，前海注册港资企业超过11000家，同时深港前海青年梦工场孵化的香港创业团队也累计超过200个。

据香港中通社报道，林郑月娥在前海深港现代服务业合作区谘询委员会年度会议上说，过去一年，前海推出了多项面向香港的开放措施，包括让港澳居民在前海合作区购房和子女接受教育方面可享受与深圳户籍居民同等的待遇。此外，港府也推出措施鼓励合适的移动电子支付机构在前海设立分公司，进一步结合前海和香港的优势和产业特色，深化港深合作。

林郑月娥指出，至于近日出台的深圳改革试点27条的实施方案，将全面深化改革和扩大开放前海作为试验田的作用，形成更多可复制、可推广的制度创新成果。香港期待前海推出更多开放措施，让更多香港的人才和企业到前海发展。

她表示，展望未来，香港和深圳这两座城市将加强科技创新合作，资源协同配合，而前海一定会在此大格局中成为亮点，为两地企业和人民提供大量的发展机遇。她说，香港享有“一国两制”优势、高度法治化、市场化和国际化的营商环境，可与前海进一步探索合作新空间，为建设高质量的粤港澳大湾区作出贡献。