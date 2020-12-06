中国保费在“十三五”期末料达4.5万亿人民币

中国保险行业协会会长邢炜说，初步预计，“十三五”期末中国保费收入4.5万亿元（人民币，下同，0.92万亿新元）左右，完成规划目标。

据中新社报道，邢炜6日在中国保险创新发展大会上并透露，“十三五”期间，中国保费收入年均增长约13%，保险总资产年均增长约12%，为全社会提供风险保障提高约四倍。

据他介绍，近年来，中国保险业充分发挥保障功能，服务国家重大战略，支持疫情防控和复工复产，保持了稳中向好发展态势。

今年1至10月，保险业原保费收入39608.3亿元，为全社会提供风险保障7348.5万亿元，赔付支出11081.8亿元，保障功能不断增强。截至9月末，保险资金运用余额达到207061.9亿元，比“十三五”期初增长85%。

在风险防范方面，三季度末，中国178家保险公司平均综合偿付能力充足率为242.5%，平均核心偿付能力充足率为230.5%，行业总体运行平稳，风险总体可控。

此外，今年1至10月，外资保险市场保持增长态势，实现原保险保费收入逾3000亿元，同比增长19.4%。所占市场份额达7.58%，比“十三五”期初提高2.78个百分点。

谈及未来五年中国保险业发展路径，邢炜说，“十四五”时期保险市场将继续保持稳健增长。服务多支柱养老保险体系建设、服务乡村振兴战略、发展普惠金融、服务国家重大项目建设等方面前景广阔。