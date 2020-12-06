香港今年度财赤历来最大 下年度仍是财赤

香港财政司司长陈茂波6日在网志中说，港府本年度的财政有超过3000亿港元（516.67亿新元）的赤字, 将是香港历年来赤字规模最大的一年。

据香港中通社报道，陈茂波说，本年度政府有超过3000亿元赤字，是历来赤字规模最大的一年，而这次经济下行周期，财政储备消耗速度非常急促，由年初时相当于23个月的政府开支，一年间急降到约14个月。任何经常开支一旦呈复式增长，肯定对政府财政带来深远影响，必须格外小心，而政府的经常开支近年增速加快，估计2020及21年度会增至近5000亿港元水平，相当于1997年回归时的三倍多。

他说，在编制下年度预算之初，已指示港府各部门人手编制应维持“零增长”，在推出新的服务或优化现有服务时，各部门须先透过重整或重新调配原有资源来应对。

他指，去年社会面对暴力冲击、今年承受疫情的打击和美国的所谓制裁，这些都影响了经济及金融市场气氛，甚至引起对港元稳定的关注。事实上，在联系汇率机制下，港府充裕稳健的财政实力，成为稳定市场信心的其中一项重要支撑。

现在香港经济正值下行周期，政府仍会维持积极的财政政策，主要透过工务开支等投资和非经常开支以增加需求，缓和经济调整的压力。因此，估计2021/22年度仍会是一份赤字预算。今年中，港府相关部门将加快推出小型工程，以增加建造相关行业的就业机会，并带动其他行业受惠。