中国投资潜力区域榜出炉 浦东新区居榜首

上海浦东新区位居中国最具投资潜力区域百强榜首。

据新浪财经报道，胡润研究院12月6日发布《2020胡润中国最具投资潜力区域百强榜》，上海浦东新区位居榜首，其次是深圳龙岗区、北京朝阳区、深圳宝安区和北京海淀区。

本次榜单评选以中国“十三五规划”提出城市群为基础，对全中国570个区域进行了区域投资潜力的综合评估，包括经济实力、人口数量、教育医疗、环境生态、特色文化和科技创新等方面，最终选出最具投资潜力的100强区域。

胡润报告指出，上海浦东新区以服务经济为主体的产业结构和创新驱动为主导的发展模式，基本建成了经济、金融、航运、贸易“四个中心”，未来将聚焦于科技中心建设，形成“五大中心”联动发展。

报告指，在构建国内国际双循环发展格局的背景下，浦东作为中国的经济金融中心，金融配置功能强大，以科创板为代表的资本市场制度改革成效好。去年全年地区生产总值1.27万亿元，比上年增长7%，高于全市1个百分点，占上海全市GDP的三分之一。

值得一提的是，华为和腾讯总部均位于榜单上排名前10的区域，分别在深圳龙岗区（第两名）和深圳南山区（第七名）。

此外，从上榜区域的所在城市群来看，位于长三角城市群的区域最多，共有42个，占比近五成；其次是珠三角城市群，共有12个。