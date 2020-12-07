许智峰：银行户口已部分解冻

香港民主党前立法会议员许智峰日前在Facebook宣布流亡，并与其家人已抵达英国伦敦安顿。许智峰5日透露，他及其家人的银行户口遭冻结，涉及最少三家银行及五个户口，总金额涉及数百万港元存款，更指存款是他的毕生储蓄。

据香港01报道，警方昨晚七时左右发声明，不点名指正循涉嫌违反《香港国安法》及洗黑钱方向追查许智峰，又称调查发现有人涉嫌挪用早前透过网上众筹取得的资金，并利用亲人户口处理涉案款项；警方目前冻结其户口涉及约85万港元（约14.62万新元）。

然而事件突然峰回路转，在警方发声明后约三小时后，许智峰在社交平台发帖，透露其家人之汇丰银行户口突然被全部解冻，他的户口也部分解冻。

综合许智峰和警方的版本，警方声明称冻结许智峰的户口涉及港币约85万，与许日前所说其个人及家人户口被冻结涉数百万元，存在明显出入。

许智峰指家人基于对香港汇丰银行彻底不信任，已立即将积蓄转帐往安全地方。

许智峰形容事件极其严重，反映《国安法》下银行竟可随意因政治压力冻结市民资产，做法严重冲击香港的银行及金融体系可信性，及违反香港《基本法》下对市民及法人私有财产的保障。

他呼吁香港本地及国际金融监管机构就事件作彻底调查，“将滥权的执法人员及银行管理人员作严厉惩处。”