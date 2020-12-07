缺冷冻设备 香港首选中俄英疫苗

香港专家指香港缺少大型储存和运输冷冻设备，预计无法选用莫德纳及辉瑞两款率先问世的疫苗，只能选用英国、俄罗斯或大陆研发的疫苗。

冠病疫情肆虐全球近一年，近日终渐出曙光，全球多国研发疫苗纷报喜，进入最后阶段。其中莫德纳（Moderna）及辉瑞两款疫苗有望成为最快可在全球使用的疫苗，有效率逾94%，远高于美国食品及药物管理局所要求的五成。英国及美国也已购入相关疫苗，并陆续推出大规模的接种计划。

不过该两种疫苗使用mRNA疫苗技术，属研制疫苗的新技术，可在短期内大量生产，但须在极低温地方储存。

据《星岛日报》报道，一直跟进疫苗供港的政府专家顾问、中大呼吸系统科讲座教授许树昌直言，即将年底前面世的美国莫德纳（Moderna）及辉瑞两款疫苗因研发技术关系，须分别存储于摄氏负20至70度，但香港缺乏相关大型储存及运输冷冻设备，应用于香港存在极大技术困难，因此预计香港须剔除该两款率先面世的疫苗，估计首批到港的疫苗将为牛津大学、俄罗斯“卫星V”或大陆疫苗。

他认为，香港最快明年第二、三季接种首批疫苗，料2022年底完成全民接种，意味“抗疫马拉松”目前仅跑完三分一。



许树昌也提醒，目前药厂的第三期临床数据未经过同行评审，除整体有效率外，75岁以上的接种者、长期病患及曾接受器官移植者的数据同样需要关注。他补充，不论是内地还是外国研制，都会经严格临床测试以证安全性，加上制作疫苗的药厂均为大药厂，相信不会出现疫苗受污染等的安全问题。