中共湖南省委前书记徐守盛逝世

中共湖南省委前书记徐守盛前天（5日）下午在南京逝世，享年67岁。

江苏广电总台报道，徐守盛“因病医治无效”而病逝，遗体告别仪式定在后天早上于南京举行。报道也将徐守盛称为“中国共产党的优秀党员、忠诚的共产主义战士”。

公开资料显示，徐守盛是江苏如东人，早年在江苏如东县、连云港市和宿迁市工作，曾担任如东县长、县委书记，连云港市委副书记、市长，宿迁市委书记。他在2000年出任江苏省委常委。

徐守盛2001年跨省到甘肃，出任省委常委、组织部部长，之后担任过副省长、省长、省委副书记。他在2010年再度跨省到湖南，曾任省委副书记、副省长、省长，并在2013年升任省委书记。

据“政知圈”公众微信号报道，徐守盛2015年5月曾在省委常委会议上提到，懒政庸政问题在一些地方比较突出。对于有人说当官很容易，可以不干事、少干事，徐守盛强调：“当官必须有为，无功就是过错！”

徐守盛2016年8月卸下湖南省委书记职务，9月转任全国人民代表大会农业与农村委员会副主任委员。按正常情况，省委书记的退休年龄是65岁，而徐守盛63岁卸下省委书记职务。分析人士认为，徐守盛卸任未必是因为“出了事”，并提到2016年6月卸任山西省委书记的王儒林就是个先例。