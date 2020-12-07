美参谋长：中俄或以太空版"偷袭珍珠港"瘫痪美军

美国参谋长联席会议主席米利警告，下一次世界大战的导火索可能是中俄对美国太空资产的偷袭，下一个“珍珠港事件”可能发生在太空中。他还称，太空是美军的薄弱环节。俄媒指出，长期以来美国炒作中俄在太空领域的威胁，并由此建立了太空军。

据环球网引述俄罗斯卫星网报道，米利认为，美军目前非常依赖基于卫星的通讯系统、命令控制系统和导航系统，这可能会助长一些国家通过电磁武器或直接的攻击，来做出类似电子战版本的“珍珠港事件”。

“珍珠港事件”发生在1941年12月7日，旧日本海军联合舰队对美国夏威夷海军基地发动了偷袭，这次袭击正式将美国拉入了第二次世界大战。

报道称，美国认为其太空资产可能受到的攻击，以及这种攻击使美国军方和美国整个社会陷入瘫痪的可能性，导致美国在太空的军事资产急速扩张，这其中就包括2019年12月建立的美国太空军（USSF）。

当前，美国特朗普政府将中国和俄罗斯测试反卫星导弹（ASAT）在内的事件视为具有挑衅性和威胁性的事件，要求采取更大规模的行动来保护美国的太空资产。但是卫星网反驳称，正是美国率先研发出的一系列太空武器，包括反卫星导弹和能够干扰卫星通讯的电磁武器，在冷战中，美国甚至曾试图利用核爆产生电磁脉冲，来干扰苏联的卫星运转。

对于美国炒作的太空威胁，中国外交部早在2018年美国着手成立太空军之初便做出回应，时任中国外交部发言人耿爽表示，外太空是全人类共同财产，中方一贯主张和平利用外空，反对外空武器化和外空军备竞赛，更反对把外空作为战场。希望各方共同努力，切实维护外空持久和平与安宁。

近年来，中国在航天事业上突飞猛进，11月24日，长征五号遥五运载火箭在文昌航天发射场点火升空，顺利将嫦娥五号探测器送入预定轨道，开启中国首次地外天体采样返回之旅。嫦娥五号正在执行的是中国探月工程第六次任务，计划实现月面自动采样返回，助力深化月球成因和演化历史等科学研究。

今年7月23日，中国首次火星探测任务“天问一号”探测器23日成功发射升空，正式开启了中国自主火星探测之旅。但这也引来部分媒体认为“中方有关航天活动是为了抢夺太空主导权”，外交部发言人汪文斌表示，有关中国跻身火星探测行列是为了加大对太空主导权争夺的说法不符合事实，中国的航天事业完全用于和平目的，中方愿同世界各国开展航天领域国际合作，为推动构建人类命运共同体作出积极贡献。