香港警方接到11宗国安法相关电话骗案

香港警方发现，有电话诈骗案嫌犯讹称对方触犯《香港国安法》，至今已收到11宗相关案件。

据香港《明报》报道，两人受骗并损失90万港元（15万新元）。

一名香港警官也披露，自己是电话诈骗嫌犯的目标之一，甚至收到虚假的中国大陆传票。

警察公共关系科高级督察邓德阳说，他近日收到以香港国际区号“+852”为开头的电话录音，录音称当天将限制他的通讯服务。

电话随后转驳至“客户服务中心”，一名骗徒接听后便指邓德阳的电话发出大量诈骗短信，并转驳他至第二名自称是大陆执法人员的骗徒。

第二名骗徒称，可透过通讯软件办理报案，他的头像是一张“刑侦支队”大合照。骗徒也要求与他视像通话，有一名穿制服疑似大陆执法人员在屏幕前出现数秒，但对方随即称讯号不良要挂线。

这名“大陆执法人员”在下来三天以调查为由，不停地套取邓德阳的个人资料，包括证件号码、资产，并指示邓德阳登入一个虚假的大陆执法部门网站，展示印有邓德阳个人资料的“冻结管收执行命令”。这名“执法人员”指执法人员涉嫌以大陆户口洗黑钱，要冻结资产，要求他绝对配合，之后发出一张虚假的大陆传票。

邓德阳还说，骗徒讹称向“检察官”争取加速侦查邓德阳的资产，并要求邓德阳买一部新电话、开新的网上理财户口等。到了第六天，这名“检察官”发送一条名为“最高人民检察院”、档名为“.apk”的连结，声明这是用来定位监控、避免泄密。

邓德阳并没有遵照指示，并表露警察身份，对方始罢休。邓德阳说，若他按下连结安装恶意程式，电话将会感染，骗徒可取得电话内资料、截取银行发出的一次过密码，使受害人收不到电话或短讯等，受害者最终将蒙受损失。