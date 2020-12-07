中国沃森生物拟转让HPV疫苗子公司股权 深交所问询后急叫停

中国云南沃森生物技术股份有限公司上周拟转让旗下肺炎和HPV疫苗子公司，云南证监局以及深圳证券交易所随即向公司发出关注函。沃森生物周一（7日）早间急改口发布公告称，取消临时股东大会审议相关股权转让的议案。

据路透社报道，公司周一的公告指出，云南证监局问询函要求公司说明在此时点转让子公司上海泽润控制权的必要性和合理性，与此前公布的股权激励计划的相关联系，以及上海泽润疫苗经销权的相关影响。

深圳证交所的关注函则要求公司公布淄博韵泽、永修观由成立以来股权结构的变动情况，淄博韵泽、永修观由是否与上市公司股东、董监高人员存在关联关系或其他利益安排。同时要求公司结合淄博韵泽的主要财务指标、已投资的企业，说明淄博韵泽是否为收购上海泽润而设立及具体原因、背景。

深交所并要求沃森生物结合上海泽润HPV、手足口病疫苗的研发进展和市场前景，说明本次交易转让上海泽润控制权的合理性，以及转让股权比例的确定依据，本次交易是否存在利益输送等损害上市公司和中小投资者利益的行为。

沃森生物董事会上周审议通过公司向淄博韵泽创业投资合伙企业、永修观由昭德股权投资基金中心转让所持有的上海泽润生物科技公司32.60%股权，股权转让价款合计约为11.41亿元。

若交易完成后，沃森生物在上海泽润的直接持股比例降低至28.50%，上海泽润将不再是其控股子公司。同时，淄博韵泽拟以1.1亿元（人民币，下同，2250.12万新元）向上海泽润增资以认缴上海泽润新增注册资本。