中国专家：中美未来四年存在多种合作面向

中国国际经济交流中心总经济师陈文玲近日接受中新社“中国焦点面对面”专访时指出，中美未来四年存在多种可以发展的合作面向，包括气候变化、抗疫、数字经济等。

据中新社报道，陈文玲指出，从拜登以前和竞选中的言论，还有他准备启用的人来说，第一，他是主张多边主义，会重回国际组织、国际社会。第二，在气候变化、碳排放等方面，拜登已经明确表示会回到巴黎协定。中美在气候变化方面的合作，实际上在奥巴马时期两个大国就带头作出了承诺，在气候变化，资源环境问题上，中美目标完全一致，完全可以进行深度合作。

第三，中美可在抗击疫情方面加深合作。“拜登面临的最大困难是怎么战胜疫情”，陈文玲说，美国的疫情是世界上最严重的，我们希望美国有一个强有力的政府，领导美国人民战胜疫情。另外，中美两国抗击疫情在研制疫苗、使用疫苗方面，可以深度合作。

第四，在全球治理、全球秩序、面向未来的全球规则方面应该深度合作。陈文玲称，比如数字经济、网络空间治理、数字贸易、数字制造等，在规则标准上仍是空白。中美两个国家在数字贸易、数字经济方面是走在世界最前列的。比如App平台，中美两个国家占80%，全球市值前10位的大型互联网企业中，美国八个，中国两个。美国是最大的数字经济原创国家，中国是最大的应用国家，这两个国家的合作，会形成巨大的聚合效应，带动全球数字经济发展。

她认为，中美两个国家应该探索数字经济条件下如何治理，如何划分数据主权，如何进行数据的合理流动，如何进行数据的跨国交易，如何进行数据的资源评估等，这一系列问题都是人类面临的未知问题，都是未来一定会到来的问题。

她强调，中美两个大国在新经济、新业态方面应该深度合作，然后为全世界蹚出一条道路来，而不是现在就把它变成两套体系、两个标准，制造人类的鸿沟，使人类进入“冰川世纪”，这样给人类带来的确实不是更加美好的未来，而是更加恐惧的未来。