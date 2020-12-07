胡锡进警告美勿对台大动作：不惧高强度对抗

《环球时报》总编辑胡锡进称，面对特朗普在任期最后40多天里可能对中国做出的挑衅行为，中国要不惧与之开展一场高强度对抗。

胡锡进昨天（12月6日）在“环球网”微信号上发文，注意到近来一直有各种猜测说，特朗普团队有可能在离任前的最后时刻针对台湾问题搞大动作，包括派蓬佩奥访台，甚至是特朗普本人闪电访问台湾、宣布与台湾建交等，不久前亚太情报官员访台就是去打前站的。

然而，他指出有舆论认为现在跟特朗普团队较劲不值得，以忍为宜。

胡锡进评价，指这种策略是危险的。因为如果认定中国会忍，美国“必将蹬鼻子上脸，愈发放肆”，干出严重损害中国国家利益的事情，并为未来的拜登政府做出示范和绑架。

因此，胡锡进警告，如果特朗普在离任前对台湾问题搞动作的消息属实，中国的反应必须是“雷霆万钧的，要让配合特朗普政府的民进党当局死定了”。

作为最轻的选项，胡锡进认为中国须派战机飞越台湾岛，并且根据情况轻重采取一般飞越台湾岛或者在台北超低空飞行，宣示中国的主权，那将是对美台气焰的沉重打击。

胡锡进认为，中国要有充分的信心，因为特朗普团队现在虽表现疯狂，但离任之前恰是他们最脆弱、支持度最小的时候。全世界都看得懂，他们在以前所未有的反规则方式破坏中美关系，试图为下一届美国政府规定对华强硬路线。这是他们跨任期主导美国国家战略的企图，是对正常权力交接的严重破坏。

在国际上，特朗普政府是在挑衅中国，这样的判断可以一目了然得出。胡锡进指出，蓬佩奥及以上官员访台将是对一个中国原则的粗暴践踏，它决不可能被北京接受，这也是全世界的共同预期。中国大陆这时做出什么样的强烈反应，世人都会给予一定的理解。

因此，胡锡进认为中国不应该害怕在此时爆发严重台海危机，要让战机飞到台湾岛上空去，取得压倒性气概。他预料，台湾军队不敢对解放军战机开火，一旦他们开火，就意味着战争爆发，解放军就可以立即对台军机场等重要军事设施实施毁灭性打击。

文章透露，对于这样的军事斗争解放军的准备已很充分，中国人民也必将同仇敌忾。台湾的士气将“迅速土崩瓦解”，美国那边由于这是特朗普离任前的反常理操作，有明显一党之私和他们执政团队的小圈子野心，将很难获得中美高强度对抗所需要的美国全社会支持。这场冲突的最终结果必将是我方胜利，特朗普团队灰溜溜地告别权力舞台。

胡锡进在文章最后指出，我们需要放平心态，顺其自然，中美关系形成当前的糟糕局面，这不是中方希望看到的。然而是祸躲不过，需坦然面对特朗普政府在最后阶段搅动的惊涛骇浪。

他强调，中国是核大国、太空大国，有第一岛链附近充裕的作战力量，有强有力的反介入能力，特朗普团队如果把在台海撒野作为他们的谢幕剧，中国“一定要让他们自取其辱”。打赢这场斗争，将实现新的对外立威。