美主持人吐槽嫦娥五号 惹恼中国网民

曾因犀利批评特朗普政府而在中国网民之间收获一波好感与粉丝的美国主持人“崔娃”（特雷弗·诺亚，Trevor Noah）上周六（5日）在节目中吐槽“嫦娥五号”会给“外星人带去冠病病毒”而引起中国网民不满，批评他“阴阳怪气”，借机抹黑。

据观察者网报道，在相关片段中，崔娃主持的《每日秀》先是播放了一段有关中国嫦娥五号奔月、钻取月球土壤的新闻视频。崔娃此时还算正常地调侃称，人类44年来没有收集过月球岩石。这段时间内，月球上的石头可能已经“上大学，结婚生子”。

他还补充：“不管怎么说，能获取这些月球岩石，还是不错的。”

但话锋一转：“但你得承认，中国现在做这事（登月）相当华而不实，特别是每个人都发现他们在武汉疫情暴发程度，和（病例）数字问题上撒谎。”

崔娃还“自导自演”地展开一番对话：“额，对不起中国，请问你在疫情开始的时候，撒过谎，试着隐瞒过什么吗？”

“哦，我很想回答你的问题，但我得去月球上获取点石头了。”他说完这句话，夸张地倒了下去。

他接着说：“我想说的一点是，现在可能不是人类去月球的最好时机。我指的是，我甚至没法在有隔离要求的时候，前往佛蒙特州。也许我们不该送人上天，摸太空中的东西。”

接着又来了一段小剧场：“我不想让外星人来到地球，对我们说：‘啥玩意，朋友们，你给我们带来了冠病疫情！’”此时，他的头像也戏谑地改成外星人的形象。

“对不起，外星人，我们不是故意的！如果你肯戴上口罩，这或许有点用。”崔娃自言自语回应说。

他最后以“外星人，不要夺走我们的自由。”结束这段表演。

有中国网友指出：“（未译制版本）听懂了80%，但是酸味已经越过太平洋了。”

中国网友批评崔娃最新言论阴阳怪气。（微博截图）

还有人说：“我发现了，他只有在黑人遭到歧视不公时站出来为他的同胞说话，我当然支持。然后转头对中国人优越感十足，很不尊重，真分裂。”

过去，崔娃曾在多次涉及中国新闻的节目中，犀利吐槽美国，收获了一批中国粉丝，还曾被央视报道。例如去年6月，他在节目中吐槽美国用行政手段对付华为：“当美国研发自己的5G时，中国5G技术已遥遥领先，这让人想起了当年LD和DVD的竞争。。。。。。这就像你在开车时变道超车，然后又有其他人插到你前面，然后你说，‘嘿，伙计！那是我的道！’”

今年1月29日，崔娃又在他的《每日秀》节目中提到了中国在十天之内成功建造火神山和雷神山两座医院的新闻。他为中国10天建成医院感到惊叹的同时，还吐槽说美国“装个有线电视都没这么快”。

而在今年3月武汉““解封”之际，崔娃在《每日秀》中打趣说，很快美国就要被叫“美国病毒”，因为“现在武汉已经没有（病毒）了”。

不过今年8月30日，他在节目中也吐槽武汉一家水上乐园不该在全球正受冠病疫情困扰时举办水上排队。他当时一方面承认武汉已经好几个月没有新增病例了，因此“没有问题好好享受你们的派对吧”，但另一方面又声称：“世界其他地方可都是冠病病毒，武汉可是疫情的始发地，如果你的房子着火了，然后整个镇烧了个精光，你先把房子建起来没什么问题，我不会因这件事记恨你，但你也别在家开派对啊，我们这时候还睡在草坪上呢！”

崔娃是南非喜剧演员、作家、制片人，以及政治评论员、电视主持人。2015年，他接手了1996年开播的美国深夜政治吐槽节目《囧司徒每日秀》，节目现在也被称为《崔娃每日秀》。 他一直在节目中反对特朗普政府，外界普遍认为他是民主党的支持者。