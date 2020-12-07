港媒：亲北京企业高管成立新党为港立会进行改革

香港媒体披露，一群在港亲北京企业高管创建新政党，旨在为香港立法会进行改革，并抑制极端主义势力。

据香港《南华早报》昨天（6日）报道，新政党名叫“紫荆党”，创办人为瑞士信贷董事会成员李山、多媒体公司中播控股主席黄秋智，以及卓悦控股主席陈健文。公司注册处资料显示，李山和黄秋智是在大陆出生的香港居民。紫荆党计划吸引25万人成为党员。

李山也是中国全国政协委员、丝路金融有限公司首席执行官。建制派去年11月在区议会选举中失利后，李山曾在香港《信报》撰文，提出“发展并壮大爱国爱港的政党力量”。

一年后，李山以清华大学国家治理研究院副理事长身份，在研究院举办的学术论坛上说，他关心香港前景，才会在今年3月成立紫荆党。

据清华大学国家治理研究院前天（5日）在微信发布的演讲稿，李山说：“像香港去年那样动乱，很多人对“一国两制”是否能够持续有问号。”

李山提到，中国现在的政策“一国两制”五十年不变，“我们希望再给一个五十年，百年不变”。要把“一国两制”搞好，实现百年不变，李山认为，香港必须从改善治理入手，进行政治、经济和教育方面的变革。

在政治方面，李山提议香港实行两院制，下院由全民普选产生，上院则由特区政府委任的政治咨询委员会转型产生。李山称，他曾在政协讨论会上提出这个建议，“引起港澳委员的共鸣”。