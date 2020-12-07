美国学者：中国不会接受美方提出的孟晚舟案协议

美国学者认为，中国对特朗普政府失去信任，不会接受美国司法部就孟晚舟案提出的以认罪换自由的协议。

美国布鲁金斯学会约翰·桑顿中国研究中心主任李成今早在“2020中加经贸论坛III”上，对美国提出的解决孟晚舟案协议表示质疑，并认为中国对特朗普政府已没有任何信任。

他判断，相比之下，中国还是更相信加拿大的政府、人民和法律体系，“我不认为中国会接受任何辩诉交易（plea bargain）”。

美国《华尔街日报》上星期引述消息人士称，美国司法部正与华为首席财务官孟晚舟商讨一项“延期起诉协议”，允许孟晚舟从加拿大返回中国，但前提是她必须承认在刑事案中存在“不当行为”。

报道称，美国希望在特朗普政府结束任期前达成协议，但孟晚舟反对该提议，原因是她不认为自己做过任何错事。

出席论坛的加拿大华裔联邦参议员、加拿大亚太基金会前总裁兼首席执行官胡元豹也认同，美国和孟晚舟达成“延期起诉协议”具挑战性，因为华为未必会答应美国向华为和孟晚舟提出的条件，北京也对特朗普政府的任何承诺抱有巨大疑虑。

“2020中加论坛III”由光谷自贸研究院和加中商业与发展中心主办，主题是美国大选之后的中加关系走向。

加拿大前驻华大使赵朴（Guy Saint-Jacques）则持不同观点，他对美方和孟晚舟正商讨协议的消息感到鼓舞，并认为双方有可能达成协议。

他说，孟晚舟案须美加中三方解决，如果孟晚舟不用明确承认有罪，而这种细微差别（nuances）在美国法律下是可行的，加拿大就能换回康明凯和斯帕弗的自由，“这对每一方都是最优雅的解决方案”。

在孟晚舟被捕后不久，中国以涉嫌从事危害中国国家安全活动为由，逮捕加拿大前外交官康明凯和商人斯帕弗。

如果美国和孟晚舟无法达成协议，赵朴判断，有三至四成的可能性，加拿大法院会就孟晚舟被逮捕时权利受到侵犯，做出有利于孟晚舟的判罚，让孟晚舟返回中国。他说：“如果不是这样的话，我们（加拿大）就会面对很多年的困难。”（联合早报北京特派员杨丹旭报道）