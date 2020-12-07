加拿大欲“重置”中加关系 但没美国参与啥也干不了

被软禁在温哥华的华为首席财务官孟晚舟若答应美国“认罪换回国”的提案，可能会结束加拿大与中国之间的外交争端。但分析人士认为，此件事表明，若没有美国支持，加拿大根本没有与北京讨价还价的能力，更别提“重置”中加关系。而且即使孟晚返回中国，中加双边关系仍面临一系列重大挑战。

美国《华尔街日报》上星期引述消息人士报道，美国司法部正与华为首席财务官孟晚舟商讨一项“延期起诉协议”，允许孟晚舟从加拿大返回中国，但前提是她必须承认在刑事案中存在“不当行为”。

孟晚舟2018年12月根据美国逮捕令在加拿大被捕后不久，中国就拘留了两名加拿大男子，康明凯和斯帕沃尔。他们现在面临从事间谍活动的指控。

据路透社报道，加拿大外交部长商鹏飞几个月来一直在谈论正式“重置”与中国的关系。其想法是在一些主要议题上进行平衡，包括在人权问题上采取坚定立场，捍卫香港的独立自主，同时与中国在气候变化等问题上合作。

四名直接了解情况的人士指出，由于内部对于采取何种对策存在分歧，以及意识到渥太华对北京的影响力很小，这一努力陷入停滞。一名熟悉政策重置讨论的人士说：“能够对中国施加真正压力的唯一方法是，许多想法相近的国家形成共同阵线。美国是其中的主要角色，没有他们，什么都办不成，”

加拿大前驻华大使赵朴对加拿大广播公司说。“让我们希望相关讨论是认真的，并能找到解决办法，否则我认为我们将长期处于狼狈境地。”

加拿大总理特鲁多周五拒绝就美国司法部和孟晚舟律师团队之间的谈判置评，称其“首要任务”是让被拘押在中国的两名加拿大公民回国。

据澎湃新闻报道，中国外交部上周五（4日）再次敦促美国立即撤销对孟晚舟的逮捕令和引渡要求，并敦促加拿大立即释放孟晚舟。发言人华春莹称，孟晚舟是无辜的，没有犯下任何美、加方面所指控的罪行，她指孟晚舟事件是彻头彻尾的严重政治事件。

分析认为，即使孟晚舟被释放，加拿大剩下的挑战还包括决定是否允许华为为5G电信网络提供设备。其他主要盟友也实施了禁令，但渥太华表示仍在决定该怎么做。

另一方面，消息人士认为，加拿大实际上已将华为排挤出5G建设，但嘴上不能说，担心会损害两名被捕加拿大人的命运。

在加拿大国内也存在针对对华态度的不同意见。依赖与其它政党合作治国的特鲁多自由党少数政府，面临反对党保守党的压力，要求其对中国采取更加强硬的立场；而在国际上，加拿大需要依赖盟友与中国打交道。

一名熟悉情况的消息人士指出，在该地区想法相近的民主国家，比如日本或韩国，是采取协调性对华政策的重要盟友，该位人士补充说：“没有美国，加拿大就没有对华政策。”