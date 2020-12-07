接力对美释放友好信息 王毅：应开启各层级对话

在中国驻美大使崔天凯和外交部副部长乐玉成就中美关系释放友好的信息后，中国外交部长王毅今日（7日）也表示，中美应开启各层级对话，任何问题都可以拿到桌面上来谈。

据中国外交部官网发布的新闻稿，王毅在同美中贸易全国委员会董事会代表团视频交流会上，引述中国国家主席习近平对拜登的胜选贺电说：“推动中美关系健康稳定发展，不仅符合两国人民根本利益，而且是国际社会的共同期待。”

他表示，这是中方对下阶段中美关系的主张和期许，也希望能成为美国各界的共同认知。当务之急是，双方应一道努力，排除各种干扰阻力，实现中美关系平稳过渡。

王毅表示，国际社会一荣俱荣，应当交流合作而非脱钩切割。中美关系何去何从，有待于美方作出正确抉择。

他对中美关系发展提出五点建议：端正战略认知，不要把中国视为对手甚至敌人；加强沟通对话，开启各层级对话，任何问题都可以拿到桌面上来谈；拓展互利合作，在应对疫情、推动经济复苏、应对气候变化等方面找到合作切入点；控矛盾分歧，尊重彼此的历史文化传承，核心利益和重大关切；改善民意氛围，鼓励两国立法机构、地方、工商界、智库、院校、媒体、青年之间加强友好交往，加深相互了解。

王毅的此番表态是中国本周连续对美国释放的第三个友好信息。崔天凯12月3日在中美研究中心年会上说，中方关闭美驻华总领馆和驱离美国记者是在回应美方的行为，如果美国政府愿意逆转这一进程，中国愿意考虑。

乐玉成12月5日在中国智库国际影响力论坛上，同样引述习近平给拜登的贺电说，希望双方秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神。他表示，中美两国没有理由不合作，没有理由拒绝共赢的未来。

以下为王毅讲话原文（取自中国外交部官网）：

2020年12月7日，国务委员兼外长王毅在京同美中贸易全国委员会董事会代表团举行视频交流。

王毅表示，当前中美关系正处于一个关键的历史当口。习近平主席在向拜登当选总统发去的贺电中指出，“推动中美关系健康稳定发展，不仅符合两国人民根本利益，而且是国际社会的共同期待。希望双方秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系健康稳定向前发展，同各国和国际社会携手推进世界和平与发展的崇高事业”。这是中方对下阶段中美关系的主张和期许，也希望能成为美国各界越来越多有识之士的共同认知。当务之急是，双方应一道努力，排除各种干扰阻力，实现中美关系平稳过渡。同时，沿着符合两国和两国人民共同利益的方向，争取使下一阶段的中美关系重启对话、重回正轨、重建互信。

王毅说，中美关系近年来遇到的严重困难，是我们不愿意看到的，相信这也是包括各位工商界人士在内的美国各界不愿看到的。中美历史文化、社会制度、发展道路不同，但双方拥有广泛共同利益和广阔合作空间。国际社会是一荣俱荣、一损俱损的共同体，各国应当交流合作而非脱钩切割，应当守望相助而非“甩锅”推责，应当携手共赢而非冲突对抗。中美作为世界前两大经济体和安理会常任理事国，更应该加强对话合作，为人类的持久和平与繁荣作出更大贡献。

王毅强调，保持中美关系健康稳定发展，攸关两国和世界人民的命运与福祉。未来中美关系何去何从，有待于美方作出正确抉择，取决于双方为之共同努力。王毅就推动中美关系健康稳定发展提出五点建议。

一是端正战略认知。中美关系之所以呈现建交以来最严峻的局面，根本原因在于美方一些人固守陈旧的冷战思维和意识形态偏见，从零和博弈角度看待中国发展和中美关系，把中国视为对手甚至敌人，攻击中国人民选择的制度和道路，对中国进行全方位遏制，甚至鼓吹搞“脱钩”和“新冷战”，这是犯了历史性、方向性和战略性错误。中国始终坚持和平发展，根本目标是为了让中国人民过上更加美好的生活。和平发展已写入中国宪法和中国共产党党章，成为国家的意志和执政党的使命。我们决心走出一条在自身和平发展中与各国合作共赢的振兴之路，同世界各国开展互利合作，实现双赢、共赢和多赢。正因为如此，我们期待并相信美国的对华政策迟早也应回归客观和理性。

二是加强沟通对话。中美应开启各层级对话，任何问题都可以拿到桌面上来谈，既可就战略性、全局性、长期性问题进行沟通，也可就一些具体问题展开磋商，寻求突破和解决，争取谈出成果、增进信任。中方的对话大门随时敞开，双方可以梳理形成对话、合作、管控分歧三份清单，为从整体上厘清、维护和发展中美关系提供更清晰的脉络。我们也鼓励两国战略研究界、工商界加强对话交流，为推动中美关系健康稳定发展提供智力和社会支持。

三是拓展互利合作。面临疫情蔓延、经济衰退等重大全球性挑战，中美两国应该同舟共济，展现责任与担当。中美完全可以在应对疫情、推动经济复苏、应对气候变化等方面找到合作切入点。当前最紧迫的任务是共同防控疫情，无论是分享诊疗经验、防护物资生产，还是疫苗研制、药物开发，我们都有必要开展合作。中方愿继续向美方抗疫提供力所能及的支持。双方可加强经贸领域合作，重启宏观经济政策对话与协调，共同维护全球产业链供应链稳定运行，助力两国和全球经济复苏。双方可就应对气候变化、发展新能源开展合作，共同建设清洁美丽的世界，实现人与自然和谐共存。双方应推进在两军、执法、禁毒、网络安全等重要领域交流，加强在发展减贫、反恐、防扩散等重大全球性挑战和地区热点问题上的协调，为世界提供更多公共产品。双方还可以在联合国、世界卫生组织、二十国集团、亚太经合组织等多边框架内加强合作，进一步完善和加强全球治理，推动全球化朝着更加均衡、普惠和可持续的方向发展。

四是管控矛盾分歧。中美社会制度不同、发展阶段有别、历史文化各异，双方存在分歧和不同看法很自然，关键是要相互尊重。尊重彼此的历史文化传承，尊重彼此的核心利益和重大关切，尊重彼此人民作出的制度和道路选择。中国不干涉美国的内政，不对外输出发展模式，不搞意识形态的对抗；美方也应遵守国际关系准则，不动辄插手中国的内部事务，不阻挡中国人民追求美好生活的权利。对于认知不同出现的分歧，要通过积极沟通寻求并扩大共识。对于一时解决不了的问题，要本着建设性态度加以管控，避免激化升级影响中美关系大局。

五是改善民意氛围。中美双方应当支持鼓励两国立法机构、地方、工商界、智库、院校、媒体、青年之间加强友好交往，加深相互了解，厚植两国关系的社会民意基础。两国各界有识之士应当对外释放更多客观理性信息，全面介绍中国发展和中美交往合作的真实情况，铲除谎言和虚假消息扩散蔓延的土壤，增进两国民众的相互了解，形成对中美关系的正确认知。

“我们相信，只要双方始终从两国人民和世界人民的根本利益出发，坚持相互尊重、求同存异，有效管控分歧，扩大利益汇合，开辟共赢前景，中美关系就能在历经磨砺后重整行装再出发。”

王毅还介绍了中国统筹推进疫情防控和经济社会发展的情况，说明了中国构建新发展格局的蓝图，回答了美方与会企业提出的问题。

王毅强调，经贸合作始终是中美关系的压舱石，美工商界人士则是推动中美关系健康发展的稳定性力量。面对当前的挑战，希望美中贸委会和美工商界人士继续为两国关系回归正确发展轨道发挥应有作用，作出积极贡献。

美中贸委会董事会主席兰博文、美中贸委会会长艾伦、通用汽车公司董事长芭拉、空气产品公司董事长葛思民、卡特彼勒公司董事长安博骏、维萨信用卡公司总裁麦金纳尼、联邦快递总裁苏布拉曼尼姆、高通公司首席执行官莫伦科夫、嘉吉公司执行副总裁斯通、雪佛龙中国能源公司总裁佩雷斯、福特中国有限公司总裁陈安宁、百事公司亚太区总裁陈文渊、美中贸委会副会长彭捷宁和葛丽雅等参加交流。与会美方代表表示，美中关系是世界上最重要的双边关系，良好的美中关系对全球经济和国际安全具有重要影响。美中贸委会高度重视美中关系，赞赏中国经济发展恢复正常，为世界经济复苏注入重要动力。美国工商界支持美中双方加强对话，重建双边互信，推动两国关系重回正轨，期待在中国新发展格局中发挥更大作用。希望未来美新政府采取积极举措，使美中关系能够朝着正确方向发展。美中贸委会愿为此发挥积极作用。