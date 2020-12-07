中诚信集团：未来更多中国企业有偿还债务的风险

对于近期中国国有企业接连出现债务违约情况，中国信用评级企业中诚信集团创始人、董事长毛振华表示，当前中国市场需求下降，经济形势严峻，债务规模扩张，因此一定会有更多的企业有偿还债务的风险。

据澎湃新闻报道，毛振华昨天（12月6日在）2020（第十九届）中国企业领袖年会上强调，“国企信仰”、“平台信仰”都在逐步被打破，很多单位都面临着一个被调整信用级别的风险。

“最近华晨、河南永煤、清华紫光这三家重要的国有企业不能如期偿还债务，甚至走上了破产之路，其中有两家是中诚信的客户，都是AAA级企业。这种情况过去从来没有遇到过，过去只有地方小型国有企业、上市公司会出现违约破产的情况，这些大型国有企业除了本身的竞争能力之外，还会有政府的背书。”毛振华说道。

毛振华表示，好在中央把这个问题看得很明确、看得很准，要打击逃废债，要坚定树立国有企业偿还债务的信心，社会上要对我们的体制有信心。“所以现在我们看到河南在处理债务上还是花了很多的工夫，现在已经宣布这个债都要还，先还一半，另外一半要如期连本带息都还了。”

“我们评的AAA级公司出了事，当然有问题，但是其实这不是我们一家公司的问题，是全社会的问题。我们全社会都无比信赖国有企业。评级公司不是这个社会制度之外的人，我们跟大家一样。”

毛振华表示，国企信仰还要进一步打破，还要坚定地建立每个企业按照自己的条件来得到级别、来融资的逻辑。这对评级公司来说是挑战，也是个机遇，也是这个行业高质量发展的一个契机。