富时罗素剔除中企事件发酵 中资金融股在陆港领跌

国际指数公司剔除受特朗普行政命令影响的八家中国公司，此举引发陆港两地投资者担忧并带来一波抛售潮，金融股首当其冲。

据彭博社报道，被富时罗素剔除的八家公司股票今日（7日）系数下跌，中国铁建在香港跌2.4%，中科曙光在A股收跌3.1%，创下五周来最大跌幅。

香港恒生中国企业指数迈向逾一个月低位，阿里巴巴、建设银行、中国平安等对指数拖累最大；股市基准恒生指数1.2%，金融股领跌。A股市场的抛售也紧随其后，金融地产领跌沪深300指数十大行业分类指数，收跌2%。

富时罗素上周五宣布，将中国铁建、中国交建、海康威视等八家中国公司从12月21日起移出富时全球股票指数和FTSE China A Inclusion指数系列等。根据声明，如果外国资产控制办公室(OFAC)公布官方被制裁证券名单，更多中国公司可能会被移除。富时罗素的举动引发了其他指数公司跟进的担忧。

光银国际投资部主管林樵基分析说：“市场担心MSCI很快将就剔除中国涉军企业做出决定”，导致了基金经理对中资股的抛售，他们可能更倾向于选择近期流动性更好的大型金融股先行获利出局。

大华继显分析师Steven Leung也认为：“市场担心下一波美国如果有制裁的话，可能会把银行纳入实体清单”，投资者找这个机会做一些获利回吐。

本季以来，恒生金融指数累计涨约20%，在恒生四大行业分类指数中遥遥领先。

上月美国总统特朗普签署行政命令，禁止美国投资被认定为中国军方拥有或控制的企业。截至12月3日，35家中资公司被美国防部认定为中国军方拥有或控制的企业。