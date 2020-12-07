称大湾区发展非救星 港议员：不是送青年北上可解决问题

今年的香港政府《施政报告》建议推行“大湾区青年就业计划”。不过经民联立法会议员石礼谦表示，大湾区发展不是香港的“救星”，更应该关注香港如何保持在国际社会上的地位，同时协助国家发展。

据《星岛日报》报道，石礼谦7日在立法会财经事务委员会会议指， 新一份施政报告媒有在财富创造上，提出具体措施，并指香港是国际城市，认为大湾区发展不是香港的救星，香港属国际城市，并非普通的中国城市，认为香港需要找回自身的地位。

他指出，目前香港正面对的多项问题，不认为将所有青年送到大湾区就可以解决问题。

不过石礼谦认同青年到大湾区学习是好事，但却认为与以往香港企业带同资金与技术到内地“出粮给人”属两回事，更关注未来香港大学生能否与内地大学生竞争。

香港财经事务及库务局局长许正宇则形容，香港是“优质蓝筹股”，指施政报告在金融及创科等有方向及具体措施，亦会服务大湾区及全世界，香港依然有优势。

许正宇表示，香港的优势充份，拥有法治及司法独立，商业逻辑与国际充份接轨，加上与内地联通，令外国投资者放心利用香港作为平台进行与内地相关的投资或发展。

他说，大湾区是重中之重，要令大湾区内的资金、人才及机会等经济要素互通，放大香港的优势。