企业借名97户农户获贷款 涉案银行员工被判刑

为获取地方村镇银行贷款，中国河南一家公司在当地寻找了97户农户，以97户农户名义在半年时间获取银行贷款6580万元（人民币，下同，1346.0万新元），后无力偿还。银行从事放贷的工作人员供述，在放贷过程中已经发现问题并反馈给银行，该行董事长却态度很强硬地说：“谁不弄就走人”。

据澎湃新闻报道，裁判文书网披露的刑事裁定书显示，新密郑银村镇银行股份有限公司2014年9月25日同意对河南嘉晟宏安投资担保有限公司（下称嘉晟公司）银保业务合作授信1亿元，随后双方签订担保合作协议书。新密村镇银行2015年3月30日对嘉晟公司授信追加1亿元。

嘉晟公司实际控制人陈某为非法获取贷款，指使司某到新密市曲梁乡牛角湾村、曲梁乡李庄村、白寨镇油坊庄村、苟堂镇等地寻找农户97户，由嘉晟公司在新密村镇银行提供连带责任保证，每月向农户支付费用为诱饵，虚构农户承包果树种植的事实，伪造村委证明材料，以农户名义向银行申请贷款，银行审批通过放款后，陈某将贷款全部转入自己控制的银行账户中并使用。

嘉晟公司2014年12月17日至2015年6月3日期间，获取贷款共计6580万元。

裁判文书显示，上述贷款由时任新密村镇银行大隗支行行长王建与嘉晟公司合作。王建指使潘某、张某等七名信贷人员与嘉晟公司对接，在明知嘉晟公司提供的农户可能存在弄虚作假、虚构经营的情形，没有认真核实农户提供材料的真实性。

时任新密村镇银行总行市场部主管张某的证言显示，涉案贷款系时任某村镇银行董事长乔某主导进行，贷款发放过程中，张某等人发现贷款存在违规情况已向主管领导王建反映，王建指使张某等人继续发放贷款。“当时王建说是董事长乔某安排的，谁不弄就走人，态度很强硬。”张某说。

时任新密村镇银行总行市场部经理程某的证言显示，发放贷款时银行知道农户贷款资料中存在造假内容。2015年5月下旬风险管理部赵某说贷款有问题，王建说先放款后整改，出问题领导担着。

河南省新密市法院一审判处王建有期徒刑3年6个月，并处罚金4万元，负责信贷的银行工作人员被判年半至2年半不等，处罚金5千元至1万5千元不等。终审裁定驳回上诉，维持原判。

新密村镇银行是由郑州银行发起设立的一家农村中小金融机构，注册资本为1.25亿元，于2011年2月15日开业，据郑州银行2020年半年报，截至今年6月末，郑州银行持有新密村镇银行51.2%的股权，新密村镇银行资产总额为9.58亿元，净资产为1.58亿元。今年上半年，新密村镇银行营业收入为0.11亿元，净利润为0.01亿元。