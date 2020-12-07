哇哈哈董事长：应发展小县城 地方不搞土地财政

娃哈哈集团董事长兼总经理宗庆后认为，现在政府都喜欢发展大城市，上千万人口的城市还要扩张，他认为应该发展小县城，这样农民就会集聚在县城或者乡镇。人口集聚在乡镇县城的话，医疗教育、文化、第三产业都可以发展，那会解决更多的就业。

据新浪财经报道，宗庆后12月7日出席中国企业领袖年会时说，应该发展小县城和乡镇，地方也不要去搞土地财政，如果房子只卖2000元（人民币，下同，409.19新元）左右一平方，农民就会集聚在县城或者乡镇。人口集聚在乡镇县城的话，医疗教育、文化、第三产业都可以发展，那会解决更多的就业。

宗庆后同时提到，中国要降低税收，给企业减负，企业给员工增加工资。逐步提高收入的话，10亿人一年增加1万块钱的消费就是10万亿。他还认为，如果企业跟政府一致，共同帮助还没有富裕的人富裕起来，来拉动消费的话，企业会得到更好的发展。

宗庆后说：“我也希望政府不要去做那些没有效益回报的投资，我看有的地方路挖了再重新修过，很好的房子拆掉再重新建过，来制造GDP，现在中央已经取消了GDP，我认为这是很英明的。这个GDP是个虚的东西，我们最终的目标是让老百姓过好日子，你发展经济最终目标也是让老百姓过好日子，老百姓过上安居乐业、幸福生活就是我们发展的最终目的。”