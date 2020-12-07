华春莹：英美历史上曾有70多议员被DQ

中国外交部反驳西方指控称，美英两国历史上有70多名议员因不同原因被取消议员资格，所以美国在这一问题上“对中国的无端指责，充分暴露了他们的双重标准”。

据中国环球网报道，外交部发言人华春莹今天（7日）在例行记者会上，就有消息指美国正准备对涉嫌取消香港反对派议员资格中“起到了一定的作用”的12至14名中国官员实施制裁，做出回应。

她回答路透社的提问时说：“你提到的所谓的决定还没有正式的公布，如果报道是属实的话，你也可以想见中方的立场。”

她也说：“我也想借这个机会可以再多说几句，希望路透社也可以加以充分的报道。公职人员宣誓效忠国家制度是国际的惯例。根据统计，在联合国193个成员当中，有177个国家在宪法中都明确规定国家公职人员宣誓制度。在美国国会，议员必须效忠美国宪法；在英国，任何人拒绝效忠女王将无法就任议员。”

“作为中华人民共和国香港特区的公职人员，立法会的议员当然必须要真诚地拥护中华人民共和国香港特别行政区基本法，效忠中华人民共和国香港特别行政区”，“我想没有任何一个国家会对包括议员在内的公职人员违背誓言、背叛国家的行径视而不见。”

华春莹进一步指出，事实上，美国国会和英国下议院历史当中分别有20多名和50多名议员，因为违反议会的规则、持双重国籍或者叛国而被取消了资格，所以美方在这一问题上对中国的无端指责，充分暴露了他们的双重标准。“我们再次敦促他们认识到他们的错误的言行，立即停止干涉香港事务。”

她并警告美国如果一意孤行，中国“必将继续采取坚决反制措施，捍卫国家的主权安全利益，维护中方人员的合法权益”。

据路透社今天（7日）引述消息人士报道，美国正准备对至少12名中国官员实施制裁，理由是他们被指与北京取消香港民选议员资格有关联，最快今天（7日）生效。

中国全国人代常委会本月11日对香港立法会议员资格增加“爱国者原则”的规定，港府也依照该决定宣布四名泛民议员杨岳桥、郭荣铿、郭家麒、梁继昌失去议员资格，这引发泛民主派的不满，其余15名议员随后集体总辞以示抗议。

由西方五国组成的“五眼联盟”曾呼吁中国恢复被褫夺议席的香港泛民主派立法会议员的资格。中国对此则警告这些国家若伤害中国主权安全和发展利益，要小心他们的“眼睛”被“戳瞎”。