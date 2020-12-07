陈茂波：若环球经济改善 香港有望明年恢复正增长

香港特区政府财政司司长陈茂波7日说，如果环球经济明年继续改善，香港经济有望在2021年恢复正增长。

据中新社报道，陈茂波出席立法会财经事务委员会会议时说，在疫情影响下，香港金融系统稳健，风险管理严谨。联系汇率制度及各个金融市场环节运作良好。港元汇价稳定并偏向强方兑换保证水平。自4月以来有接近500亿美元（669.8亿新元）的资金净流入港元体系，首10个月的首次公开招股（即IPO）集资额达2490亿港元（430.4亿新元），较去年同期上升66%，反映投资者对香港金融市场持续的信心。

展望明年，陈茂波认为，如果环球经济明年继续改善，香港经济有望在2021年恢复正增长，但复苏的速度和力度受多个外在及内在因素影响。外在因素方面，内地经济料会强劲增长，为香港的出口提供支持。

不过，他也提到，疫情仍在全球多个地方蔓延，将影响本地旅游业和商务往返的复原步伐；中美之间仍存在不少分歧，两国关系仍会起伏，影响市场对环球经济的信心；地缘政治局势发展等亦须密切观察。

内在因素方面，陈茂波相信，只要疫情受控及社会环境维持安全稳定，香港本地经济活动应该可在明年进一步恢复动力。他表示，特区政府会继续努力管控好疫情，营造有利经济恢复的环境。

另外，楼市方面，住宅市场气氛在7月和8月初曾受到本地第三波疫情打击而略为回软。不过，随着疫情缓和，楼市自9月起已见回稳。7月至11月住宅成交平均每月约5200宗，上半年则为平均每月约4500宗。楼价方面，住宅售价在6月至10月期间下跌约1%；今年10月的住宅售价与去年年底比较无甚变动，较去年5月的近期高位低约4%。

陈茂波指出，尽管住宅楼市在近年有所调整，但实存的住屋需求和低息环境令楼价仍然高企。现时住宅楼价与2010年引入需求管理措施前水平相比，累计升幅仍然超过一倍。即使香港经济持续5个季度呈负增长，期内住宅楼价累计仅回落不足3%，反映住宅市场仍然坚挺，住宅价格仍远高于一般市民可负担水平。他认为，这些数据及走势均显示，现阶段不具备放宽住宅物业市场需求管理措施的空间。