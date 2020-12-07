目视少女溺亡 警察不会游泳该不该下水救人？

中国安徽望江一名17岁女孩在警察注视下溺水身亡，涉事警察的行为引起网民围观与争议。

不少网友认为，警方有救助义务，需要对女孩的死亡负相应责任，也有网友认为，警方情有可原，贸然下水可能要再搭一条生命。官媒今日则发声，指围观者下结论总比当事人做决断轻松许多，与其无端指责，不妨等调查结果。

据梨视频报道，网络上12月4日流传的视频显示，安徽望江县一名女生站在冬日的河水中，女孩的位置大约距离岸边一米左右，水差不多没过她的膝盖，岸边有两名警察正在和她交流，其中一名警察做出过向女孩伸手的举动，但女孩却突然跃入河中。

然而，警察并未紧跟着跳下救人，而是在岸边徘徊观望。随后陆续有警察赶至岸边，女孩跳入水中30多秒以后，几位民警开始相互搀扶尝试下水救人，最终，为首的民警在走到水没到腰处的位置时选择了返回，并未将女子救出水中。

据封面新闻报道，现场的一名目击者汪先生说，岸边的警察在看到女孩跳水后，确实没有第一时间跟着下水，但并非没有施救。“他们就是在等人，一开始来的两个警察好像并不会游泳，而且就算会游泳，和能在水里救人也是两回事，而且后来也下水了。”

据报道，两人后来跳下水中，但已不见女孩踪影。一名施救路人说，事发地水深两三米，冬天穿得厚，也没办法扎猛子，十多秒就找不到人了。女孩最终被打捞上岸，经抢救无效死亡。

女孩跳水的视频在被传上网络后引起争议，相关话题引发数亿阅读量。不少网友认为，警方工作人员对于该女子有救助义务，但现场的警察却并未尽到义务，因此需对女孩的死亡负相应责任。

望江县公安在事发当晚通报，对网友反映的民警存在的问题进行调查，决定对涉事民警、辅警作出停职接受调查决定，对该事件处置过程进行全面调查。

警方发布通报后，舆论场上叫好者有之，认为不妥者也同样存在。

《潇湘晨报》采访的数位律师认为，应当对公安机关接处警工作的全部流程彻查，因接警时知道是涉水，就应做好相应准备，配备救援工具。北京律师朱孝顶批评，悲剧的发生，暴露出当地公安机关110接处警工作机制不完善、处警民警业务技能不足、服务水平不够的重大问题。

河南律师付建也认为，本案中，在现场有两名警察，他们先对女孩进行了口头劝说，但是没有及时拦住女孩并把她带到岸边。付建认为，在当时的情形下，两名警察完全有能力将该名女生拉回岸边，但他们并没有这么做，而是当女孩到了水比较深的地方之后才开始施救，从视频上可以看出，他们施救的过程有些过于缓慢，行为有不适当履行其法定义务的嫌疑。

另一种声音则认为，不建议匆忙对出警救援警察停职。任何救援情况下，必须保证救援人员的绝对安全才能展开救援，希望不要苛刻警察去做做不到的事情，生命都一样珍贵。

中国政法委在微信公号发文说，舆论场上对民警施救不力的责难可以理解，人民警察就是要满足百姓心里对于民警的期待。但没有依据事实真相的批评，只会让施救者寒心。文章认为，该事件是否存在网友质疑的态度问题，相信会有水落石出的调查结论。

中国央视评论说，围观者下结论总比当事人做决断轻松许多，与其无端指责，不妨等调查结果。基层警情千变万化，民警背后更需有强大的支撑系统。救生装备是否标配，是否有技能培训。不过，央视评论也强调，调查结果不是终点，更希望由此做出改变。

