台湾11月份出口优于预期 创双位数增长率

台湾11月份进出口增速均明显优于预期， 其中出口金额更创下历年单月次高。财政部指出，出口主因新兴科技与远距应用趋势成形，与年终采购旺季效益加乘，加上市场库存回补需求挹注，今年全年出口有望创历史新高。

据彭博社报道，台湾财政部在新闻稿中公布，11月份出口较上年同期增长12%，优于彭博调查预测中值的年增8.8%，延续下半年以来反弹增长之势。

台湾11月出口319.9亿美元（427.93亿新元），创历年单月次高，较上年同期增长12%，较上月微减0.8%；彭博调查预估中值为较上年同期增长8.8%，预估区间在增长7.0%至增长10.6%累计1-11月出口3,122.9亿美元，较上年同期增4.2%

11月份对陆港出口金额创新高，对东盟增幅扩大为两位数对中国大陆与香港出口较去年同期增长17.2%对美国出口较去年同期增长17.7%

11月进口267.2亿美元，为历年单月第三高，较上年同期增加10%；彭博调查中值为年增0.3%，预估区间在下滑2.9%至增长8.5%累计1-11月进口2,592.5亿美元，较上年同期增0.2%

11月贸易顺差52.7亿美元，低于彭博调查中值的66.1亿美元累计1至11月顺差530.4亿美元，较上年同期增120.1亿美元

进口则是较上年同期增加10%；当月贸易顺差为52.7亿美元，较过去两个月的高峰下滑。新闻稿指出，由于记忆体输入剧增，原材料买气普遍回升，加上消费品进口需求活络，促成上个月进口增长。

主要出口货品中，累计前11个月电子零部件、资通与视听产品出口值皆提前写下历年新高纪录， 合占总出口比重达53.6%。

台湾财政部预估12月出口将较上年同期增长7%至9%，随台湾半导体进阶产能陆续开出、各项新兴应用与电子新品备货需求，且值欧美与中国大陆节庆采购旺季，预估第四季出口有望延续第三季的复苏向上态势。