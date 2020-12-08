美国制裁14名中国人大副委员长

美国国务院当地时间7日上午发表声明，宣布对中国全国人大常委会的14名副委员长进行制裁，惩罚他们早前在人大常委会决议剥夺香港立法会四位民主派议员的资格所起的作用。

据美国之音报道，这是继几个月前美国就北京在香港推行“香港国安法”进行制裁之后，美国政府再次制裁中国官员。

此次被制裁者都是人大副委员长，包括王晨、曹建明、张春贤、沉跃跃、吉炳轩、艾力更·依明巴海、万鄂湘、陈竺、王东明、白玛赤林、丁仲礼、郝明金、蔡达峰、武维华。

由国务卿蓬佩奥发布的声明说，这些被制裁者及其家人将不得前来美国，他们受美国司法管辖或由美国人拥有或控制的资产将被阻拦（blocked），美国人将被禁止与他们有任何交易。

美国国务院的声明称，美国政府周一采取的行动强调，美国将继续与盟国及伙伴合作，追究北京破坏对香港自治承诺的责任。美国再次敦促北京遵守其国际承诺，倾听许多谴责北京行为的国家的声音。

稍早前，中国外交部发言人华春莹周一在回应有关美国准备制裁涉及取消香港立法会议员资格的中国官员的报道时称，“中方一直坚决反对、强烈谴责美方借香港问题干涉中国内政、对中方人员进行所谓制裁，我们已就此多次向美方表明严正立场并作出正当、必要回应”。

华春莹说，取消香港立法会议员资格是全国人大常委会根据宪法、香港基本法和香港国安法有关规定，是坚持和完善一国两制制度体系的必然要求。