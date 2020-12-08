据报胡志伟等至少七名港民主派成员被捕

有消息称，香港警方今早拘捕至少七名民主派成员，包括民主党主席胡志伟、社民连前立法会议员梁国雄、前立法会议员朱凯迪、民阵召集人陈皓桓及曾健成（阿牛）等被警方上门拘捕。

根据香港01新闻报道，消息指出，此次拘捕行动与今年6月30日在终审法院外、以及7.1游行的非法集结事件有关，上述几人涉嫌“煽惑他人明知而参与未经批准集结”、“举行或组织未经批准集结”及“明知而参与未经批准集结”罪名。港岛总区重案组已接手跟进，行动仍在进行中，不排除有更多人被捕。目前当地媒体正向警方查询此事。

今早约6时半，警方前往梁国雄位于九龙湾启业邨的住所作出拘捕行动，至早上7时05分将其带至警署。陈皓桓也在同个时间段被上门拘捕。他在面簿的直播显示有警员在场宣读陈皓桓涉及的罪名，涉及6月30日及7月1日事件，并有警员要求拍片者关掉手机，以作证物之用，直播随即停止。

陈皓桓刚于10月底，接棒岑子杰成为民间人权阵线（民阵）召集人，他早前已涉嫌参与和组织未经批准的反修例游行而被控，有七条与非法集结相关的罪名。其中在今年9月6日“九龙游行”，陈皓桓与梁国雄等人，曾涉“参与未经批准集结”被捕。

香港警方近日接连展开大规模拘捕行动。昨天早上，警方国安处拘捕八人（16至34岁），涉嫌“参与未经批准集结”及“煽动分裂国家”，包括两名区议员陈易舜及李嘉睿、以及曾参选湾仔区议会但落败的中大校友杨子隽。据了解，行动涉及上月19日中大毕业礼，当日有毕业生在校内游行，疑展示港独横额、旗帜及高叫抗争口号，惊动校方报警。警方昨日表示，至今共32男八女，因从事危害国家安全的行为和活动而被捕。