报告：美国继续雄踞全球军火市场 中国跃居第二

致力于研究冲突，军备，军备控制以及裁军的国际独立机构斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）12月7日公布的报告显示，美国和中国主导了2019年全球军火销售市场，占据全球25大武器制造商的多数。而中东首次有来自阿联酋的一家企业跻身25大军火商之列。

据美国之音报道，报告显示，全球25大武器制造商2019年的销售额达到3610亿美元（4825.94亿新元），增长8.5%，是联合国维和行动年度预算的50倍。

洛克希德-马丁、波音、诺斯洛普-格鲁曼、雷神、通用动力和L3科技这六家美国公司，以及中国航空工业集团、中国电子科技集团，中国北方工业公司，进入全球10大武器制造商之列。中国公司排名第六、八和九位。欧洲只有英国宇航系统公司（BAE Systems）进入前10，排名第七。此外，中国兵器装备集团进入前25名，位列第24。

报告显示，美国军火工业占据了“全球25大武器制造商”61%的市场，共有12家公司进入前25大行列。排在第2的中国占有15.7%。2019年，中国四大武器制造商的销售额比上一年增加了4.8%，达到567亿美元。不过，仅排在前五名的美国军火公司2019年的销售额就达到1660亿美元。

这是斯德哥尔摩国际和平研究所首次将中国公司的数据包含在年度全球25大武器制造商的报告中。报告表示，中国公司直接受益于2015年以来解放军的现代化进程。该智库以往没有收录中国公司，是因为无法获取可靠的数据。

路透社报道说，中国近年被西方国家认为相较于以往更是潜在的军事威胁。上周公布的一份改革北约组织的报告称，北约必须更多地思考如何处理中国及其不断崛起的军事力量。

斯德哥尔摩国际和平研究所军费与武器项目研究主任贝劳·苏德洛分分析说，此排名显示，美国和中国是全球军费最高的两个大国，也都拥有与之匹配的军火公司。

欧洲方面，欧洲的公司整体上与美国和中国的制造商水平相仿。欧洲的空客排在第13，法国的大力士排在第14，法国的达索集团得益于2019年的阵风战斗机出口，一跃从第38位升至第17位，跻身25强。

此外，来自阿联酋的EDGE公司进入全球前25名，位列第22，这是首次有中东国家的公司挤入前25名。

俄罗斯有两家公司进入全球排名前25，“金刚石-安泰”空天防御集团排名下滑3位，排在第15。俄罗斯联合造船公司排在第25位，下滑4位。

报告分析表示，俄罗斯军火公司几年前得益于广泛的军事现代化，状态更佳，但目前明显下滑。俄罗斯2014年兼并克里米亚导致的制裁，天然气和能源价格下跌等，都影响到了俄罗斯的经济，导致必须放缓军备现代化的脚步。因此，俄罗斯的订单减少，许多项目也被搁置，收入随之减少。

成立于1966年的斯德哥尔摩国际和平研究所是一家从事冲突、武器、军备控制与裁军研究的独立分析中心，是这一领域最具权威的机构之一。