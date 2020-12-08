美再度对台出售2.8亿美元军备

美国国防安全合作署（DSCA）昨天发布新闻稿表示，美国务院批准售台“陆区第三代通讯系统”，金额约2.8亿美元（3.74亿新元）。

根据联合新闻网报道，美国安合署表示，此次售台的陆区第三代通讯系统，包括154个通资节点、24套中继系统、八套网管系统，及相关人员培训和设备维修。

陆区第三代通讯系统为全新建案，安合署表示，这项计划将可提供可移动的、安全的通讯设备，有助接收方（指台湾）实现军事通信现代化目标，符合其任务和作战需求，台湾能毫不费力将这项设备纳入现有的军队中。

这是特朗普政府今年以来第六次宣布对台军售，也是其任内的第11次。

安合署表示，军售案出售的设备与支援，不会改变区域军事平衡；透过这项研拟军售案支持台湾持续努力进行军队现代化，以及维持可靠的防御能力，有利于美国国家、经济与安全利益。

美台商会会长韩儒伯对这项军售案表示欢迎，表明台湾军方持续现代化其军事网络基础，提供军队增进通讯及强化相关操作；同时，美台商会乐见此次军售的时机，表明在政权过渡期间，美国政府仍持续支持台湾合法部队的现代化需求。

台海安全研究中心主任梅复兴在社交媒体贴文表示，此次售台项目是台湾陆军现用“战术区域通信系统”（IMSE）的升级方案；用于提供战术作战中心与野战部队间机动、保密的语音和数据通信。新的军售案将融合无线传输、分封化语音（packetized voice）与数据网络等，精进技术领域上，并缩小占用量（包括尺寸重量、耗能、人员与后勤需求等）。

梅复兴表示，此次军售项目理论上应与陆军正在委託中科院发展的指挥管制系统“迅合计划”结合，并提供数位化指管作业所需的通讯骨干；“迅合”会做得如何还不得而知，此次军购似乎表示，台湾显然尚不具备自制整体性野战通信系统的能力。