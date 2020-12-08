两名台湾人接受大陆金援干预大选被控

台湾中华妇女联合会理事长何建华被控接受大陆金援，指使媒体人包克明撰写工作计划书干预台湾总统大选，并串联政治团体锁定台湾总统蔡英文“假博士”议题陈抗，危害台湾安全，台北地检署昨天将两人依国安法发展组织罪起诉。

根据联合新闻网报道，检察官林达认为，大陆籍的何建华取得台湾国民身分，应忠于台湾，却破坏台湾安全，包克明曾为媒体人，甘为统战犬马，罔顾国家安全，二人恶性重大，请法院从重量刑。

包克明昨天说，这就像“一群爱吃香蕉的人，立法去禁止人民吃水梨”，他受雇处理文案，事实却被扭曲，国家公诉人的行为令人发指。何建华则说，此事证明台湾司法已死。

国安法发展组织罪去年修正，刑度从五年以下有期徒刑修正成七年以上有期徒刑；调查局表示，这是国安法修法加重处罚后首件起诉案件。

何建华是统促党前不分区立委候选人，她被控招待陆配赴金门旅游，依违反公职人员选罢法起诉，一审判无罪；另被控与长沙台胞协会会长林怀宴请台商帮国民党总统候选人韩国瑜拉票，涉违反总统副总统选罢法，审理中。昨天第三次被起诉。

起诉书指出，2017年10月，何建华指示包克明撰写工作计划，随后接受大陆全国台联会安排出席大陆研修班，接受指示应完成“把台湾38万陆配凝聚起来”的工作方针。

去年6月，何建华结识大陆全国台湾同学会副会长黄信瑜，后者请何建华以“蔡总统博士学历造假”议题举办陈抗，并汇款人民币三万元（6000新元）到对方厦门帐户，还提供新闻稿给何建华要求转送媒体人彭文正、年金改革联盟、军公教联盟等，制造选举纷争。

去年8月，北京市台办调研员王正智以微信传送时代力量高雄市议员黄捷母亲在大陆卖茶叶赚钱讯息给何建华，指挥她了解黄捷资料。

检方指出，何建华开始发展组织并无正当收入，均向大陆索款，去年12月自金门搭机返台被拦查，被查获汇款单、存摺、现金40万元等证物。