孟晚舟对美国的认罪提案不予置评

华为财务长孟晚舟对于美国的“延期起诉协议”不予置评。

据法新社报道，加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院周一（7日）再次举行孟晚舟案听证会。孟晚舟在温哥华的住宅前被问及是否接受美国的“延期起诉协议”时，没有回答记者的问题，径直走向黑色轿车前往法院。孟晚舟的律师也拒绝评论美国提出的协议。

美国《华尔街日报》上周引述消息人士说，美国司法部正与孟晚舟商讨一项“延期起诉协议”，允许孟晚舟从加拿大返回中国，但前提是她必须承认在刑事案中存在“不当行为”。消息人士透露，但是孟晚舟并不想承认自己有不当行为。

据路透社报道，在周一的听证会上，孟晚舟被捕时曾驻温哥华机场的一名警察说，作为美国联邦调查局（FBI）的联络点，他发现自己处于“非常不舒服的位置（very uncomfortable position）”。

加拿大皇家骑警中士伦迪（Ross Lundie）作证说，归根结底，自己不是去提供信息的，也不代表美国联邦调查局行事，是以加拿大皇家骑警的身份工作。在此背景下，协助美国联邦调查局另他处于非常尴尬的位置。

在此前几周的听证会上，加拿大皇家骑警和加拿大边境服务局（CBSA）的人员在法庭上作证说，对孟晚舟的调查和逮捕是匆忙的。检察官则坚称孟的引渡程序有效并遵守了程序。

