李克强：认清科创基础研究差距 力争关键突破

中国国务院总理李克强昨天（7日）坦言，中国科技创新在基础研究和应用基础研究等领域与世界先进水平存在差距，要加强这些领域的研究，力争关键技术突破。

据中国政府网消息，李克强昨天主持召开中国国家科技领导小组会议，听取推进科技创新有关情况汇报。

李克强在会上说，中国科技发展存在大而不强、基础研究及原始创新薄弱、一些关键技术亟需突破等问题，新的发展阶段必须更加突出以科技创新突破发展瓶颈、塑造发展新优势。

李克强指出，推动科技创新要引导各方面把更多注意力放在加强基础研究、应用基础研究上来，“注重重大科学问题研究特别是原创性、颠覆性创新”。

在研究经费方面，李克强要求在用好财政资金的同时，鼓励高校、科研院所、企业和社会力量多渠道持续增加投入，明显提高基础研究经费占全社会研发经费比重。

他还强调推动科技创新要尊重科学规律，更好调动科研人员积极性创造性。持续深化科技领域“放管服”改革，使科研团队有更大自主权，以及要完善成果评价制度，破解简单靠论文评价人才的问题。

李克强指出，要客观认清中国科技创新在基础研究和应用基础研究等领域与世界先进水平存在的差距，很多方面不能“平地起高楼”，要加强国际交流合作，勤于和善于学习世界先进技术、借鉴相关经验，结合自身创新创造，取得更多成果。“要有所为有所不为，选准方向，突出重点，集中力量，力争在一些关键核心技术领域取得突破”。

