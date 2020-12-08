韩国综艺节目并列两岸旗帜 网民吁抵制

在中国拥有大批粉丝的韩国综艺节目《Running Man》，昨天被发现在节目中将两岸旗帜并列，引发网友强烈不满。

据星岛日报网报道，有微博网友昨天爆料称，在6日播出的《Running Man》节目中，演出人员分组玩“Blue Marble”游戏（“Blue Marble”是一款在世界主要城市盖房子投资的棋类桌游），节目团队将台湾与中国大陆、越南、菲律宾等并列，游戏道具板上也出现了大陆五星红旗和台湾青天白日旗并列的画面。

不少大陆网友认为此举是将台湾“自成一国”，不满节目制作组支持“台独”，消息随即登上微博热搜，目前已累计18.3亿的阅读量。

不少网友表示，观看该节目数年，“这次真的很失望”，要求节目组和主持人道歉。网友也纷纷表示会抵制该节目，称“国家面前无偶像”。

大陆多个编译平台已将最新一集《Running Man》下架，视频平台哔哩哔哩（B站）也找不到此集节目的完整版，仅有“删减版”。

《Running Man》自2010年开播以来一直深受韩国观众喜爱，在中国大陆也拥有大批粉丝。2014年10月，浙江卫视引进《Running Man》版权，打造了《奔跑吧兄弟》节目，同样收获大批粉丝。