香港防疫措施再收紧 食肆晚6时禁堂食

香港特首林郑月娥今天（8日）表示，将进一步收紧冠病防疫措施，包括限制食肆在晚上6点后堂食，健身中心、体育处所、美容院、按摩院等也有需要关闭。

林郑月娥今天上午出席行政会议前见记者时说，为防止疫情回到甚至超越七八月时的高峰，将进一步收紧措施，包括限制食肆晚市6点后堂食，其他本可适度运作处所都要再关闭，包括健身中心、体育处所、美容院、按摩院，食卫局长陈肇始今天下午会交代详情。

林郑还称，政府会进一步压缩公共服务，只维持紧急及必要服务，以让更多公务员在家工作。她也呼吁私人机构尽量让员工在家工作。

林郑指出，冬季传染机会更大，12月又踏入圣诞新年，如不严格控制会带来更大风险。她解释，关闭营业处所不是针对他们防疫工作做得不好，而是政府要限制社区人流。

她还提及，过去一星期香港有661宗确诊个案，其中三天都超过100宗，反映目前情况已迫近7月底、上一波疫情时的高位，而且情况复杂，令人担心。

林郑也表示，新一波疫情的感染人士分布广泛，全港18区都有确诊个案，且重症患者有年轻化趋势，令人担忧。

另外，港府专家顾问、港中大呼吸系统科讲座教授许树昌在电台节目中说，港府上星期三收紧社交距离措施，若一至两星期内仍未能有效将确诊数字压下，当局有必要“加辣”，包括禁止食肆堂食，以及关闭更多处所，他呼吁企业响应居家工作的措施，以减低社区人流，才能切断传播链。

许树昌表示，近期确诊数字不断处于高双位或三位数，形势不太好。他指出，新一波疫情病毒株与上一波一样，病情较严重的仍以年长人士为主，个别医院的深切治疗部个案较上一波多，不过这一波疫情，病人体内的病毒量较多，虽然未必会令病情更严重，但传播性较高。