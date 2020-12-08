中国前财长：财政收支缺口或扩大 要提高地方债占比

中国政协常委、前财政部部长楼继伟周二（8日）说，未来一段时间财政收支缺口可能还会扩大，当然长期看赤字不可能无限扩大，最终还要收敛，要在空间和结构上优化，支出比例和债务的运用上作出调整。

据路透社报道，他在中国国债协会举办的政府债券研讨会上并指出，要优化政府债务结构，提高地方一般债占比，降低专项债占比，顺应促进消费趋势，建议明确合理调整投资结构，补齐基础设施建设、市政工程等领域短板，这些领域实际上大多与公益投资相关，不属于专项债的项目。

楼继伟谈到，财政收支的增速持续倒挂，公共财政的收支压力不减，财政收入自然增长率受到限制。到2035年实现经济总量或人均收入翻一番的目标，考虑人口因素，如果以2020年为基期，15年增速保持翻一番的话，经济年增速需要4.7%。

他说：“考虑每年2%左右的CPI，名义GDP增速差不多有6-7%，这个数很可能就是未来财政收入的天花板，涨不上去了。”

中国此前公布，10月财政收入连续第五个月正增长，支出由跌转至两位数增长。前十月全国一般公共预算收入同比下降5.5%，一般公共预算支出同比下降0.6%，降幅均较前九月收窄。据路透测算，10月财政收入同比增长3%，涨幅收窄至五个月最小；支出由跌转为大增19%。